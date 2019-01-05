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Ayasofya'daki skandal için Bakan Ersoy'dan ilginç açıklama: Bilinçli olduğunu sanmıyorum

Ayasofya Camii'nde dans eden kişinin skandal fotoğrafıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:16
Ayasofya'daki skandal için Bakan Ersoy'dan ilginç açıklama: Bilinçli olduğunu sanmıyorum

Sosyal medyada bugün paylaşılan Ayasofya Camii'nde dans eden birinin fotoğrafı büyük tepkilere neden oldu.

Akşam saatlerinde Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Gerekli önlemleri alacağız"

Ersoy, şunları söyledi: "Bir saat önce öğrendim. Güvenlik kayıtlarını da izledim. Pazar günü değerlendireceğim. Münferit bir hareket ama Ayasoyfa manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım. Herkesin dikkatli olması lazım. Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Bununla ilgili kararları alacağız. Türkiye'nin daha büyük sorunları var."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:16
  1. Bakan Ersoy: Ayasofya'da dans için önlem alacağız
  2. ayasofya
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. Ayasofya Camii

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo11 dk önce
    Fatih sultan Mehmedin vasiyetini hepimiz biliyoruz.Açın artik ayasofyayı ibâdete.Şimdi degilse ne zaman .yarin gec olabilir.Adamlar Hacli birliği siyonizmsaldiriları bitmiyor bitmeyecek.Fatihin bedduası üzerinizde bu vebal cok buyuk.Ak parti hükumeti bu vebalin üstunden kalkamaz.Açin artik ne olacaksa olsun.
  • SofuoğluSofuoğlu14 dk önce
    Bakan bey, böyle umursamaz laflar konuşuyorsa, böyle rezaletleri daha çok göreceğiz demektir.
  • Şeref KazanŞeref Kazan15 dk önce
    Mehmet Nuri Ersoy Bakanımız haklı ailesinin ruhi için bu şekilde dua ediyormuş Yaşasın AK partiyola devam
  • Gazi şahin Gazi şahin 16 dk önce
    Pes doğrusu. Egemen ve bağımsız bir ülke olduğumuz zaman Cuma Namazını kılacağız inşallah. Rabbim o günleri göster bizlere.
  • Yalman Güç Yalman Güç 19 dk önce
    Sayın bakan ne söylediğinizi iyice tartıpmı söylediniz?Yoksa salladınızmı?Avrupada mesela Luvr müzesinde bir dansöz ÇİFTETELLİ resitali verebilirmi?Böyle bir teşebbüs hoş görülebilirmi?Ya o devletin bakanı sizin ayarınızda bir beyanat verse o devbletin ahalisi ne düşünür?
  • İntertiumİntertium23 dk önce
    Ayasofya'nın ibadete açılmasını hükümetten beklemeyin derim gözü yemez ha bu arada genede hakkını yemeyeyimAyasofya da kuran tilaveti okutulmasida bir olumlu adımdır ama bununda intikamını almak istemiş olabilirler
  • FerhatFerhat24 dk önce
    Camiiyi müzelik olmaktan kurtarmayın. Bir de müslümanım diye dolaşın. 15 temmuz 2016 dan sonra açmayan. Bundan sonra da açamaz. Akp den ümit yok. İdamı getirecek dediler. O da gelmedi. İktidar olduk diyorlar. Ama hala müktedir değiller. Ne yüzle çıkıp oy istiyorlar hala.
  • ÖzgünÖzgün25 dk önce
    ... Orası müze karseşim ibadethane değil.Evvelide kilise cami değil. ... Siirt müftüsünün fetvasını yazsanıza ...
  • Mevlüt GüneyMevlüt Güney30 dk önce
    Yapılan bu saygısızlık affedilmez. Kesinlikle bu müslüman Lara yapılan bir hakarettir.yeter sabrımızı zorlamayin.
  • RizemasiRizemasi38 dk önce
    Bilinçli olmamış. Bu şerefsizliğe izin veren müslüman olamaz, ve derhal görevden alınıp işten atılmalıdır. Bakalım bakan bey görevini yapacak mı

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