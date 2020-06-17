Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?
29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağının sinyalini vermiş ve Danıştay kararından sonra adımların atılacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın açıklamasından sonra kamuoyunda Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması konusunda büyük bir beklenti oluştu. AK Parti MYK’sından Ayasofya’da ne zaman namaz kılınacağına ilişkin tarih çıktı. Peki Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ayasofya'nın açılacağı tarihi verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre, AK Parti MYK Toplantısı'nda 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılınması yönünde öneri geldi. Erdoğan da “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” değerlendirmesi yaptı.
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Fetih Şöleni programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde gün boyu devam eden İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya'da "Fetih Şöleni" düzenledi. 2. Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.