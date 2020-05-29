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Gündem

Ayasofya'da Fetih Suresi okunması hakkında Deva Partisi vekili Mustafa Yeneroğlu'ndan skandal sözler!

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunması hakkında skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:09:00 -

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Deva Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunması hakkında skandal ifadeler kullandı.

"Saçma sapan..."

Yeneroğlu, "Doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bunları aşmış olması lazım artık. Böyle saçma sapan gündemlerle meşgul olmak bile bir Deva Partili olarak beni rahatsız ediyor ciddi manada." şeklinde büyük tepki çeken sözler sarf etti.

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