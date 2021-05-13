Ayasofya'da bayram namazı coşkusu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde bayram namazı kıldırdı.
İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Bayramın ilk günü kılınan 'bayram namazı' öncesi Müslümanlar camileri doldurdu.
Eller duaya kalktı
İslam dünyasının Çin'de Doğu Türkistan'dan Batı Afrika'ya kadar birçok sorunla boğuştuğu, İsrail'in Filistinli Müslümanlara acımasızca saldırdığı şu günlerde eller, Müslümanların yeniden birlik ve dirlik içinde hareket etmesi, nerede yaşanıyorsa zulümlerin bir an önce son bulması için duaya kalktı.
Müslümanlar Ayasofya'yı doldurdu
Ayasofya-i Kebir Camii, Ramazan Bayramı sabahında yerli yabancı binlerce Müslüman tarafından dolduruldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı kıldırıp hutbe irat etti.
İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da namaz öncesi Ramazan Bayramı Vaazı verdi.