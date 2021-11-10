Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Fikir adamı ve şair Osman Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde vefat etti. Vefatının seneyi devriyesi nedeniyle anılan Osman Yüksel Serdengeçti’nin kişiliği ve Ayasofya hassasiyeti de yeniden gündeme geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Osman Yüksel Serdengeçti’nin Ayasofya hakkındaki şiiri nedeniyle idam cezasıyla yargılandığı hatırlatıldı.

Karahasanoğlu, “Tabi Osman Yüksel Serdengeçti milletvekilliği de yapmış bir isim. Ayasofya şiiri sebebiyle de idam cezası... Yani komik gelecek birilerine ama, inanmayan varsa yazsın o meşhur Google'a baksınlar.” dedi.

Murat Alan ise, “Z kuşağı, yok artık, bir şiirle adam mı idam eder CHP diyorsa, baksın.” diye konuştu.

Serdengeçti’nin ufuk açıcı birisi olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, “CHP kafalı yargı tarafından, bürokratlar tarafından düzenlenmiş bu iddianame. Osman Yüksel Serdengeçti biraz da esprili birisi. Ben hukuk çerçevesinden yaklaştığım zaman konuya, benim de önümü açan, ufkumu açan güzel bir esprisi var. Belki hukukçu olmak isteyen herkesin de ufkunu açacak bir benzetmesi, bir tezi...

Milletvekili olduğu zaman, Meclis'e gidip yemin edecek. Kravat takmak da Meclis'te zorunlu. Osman Yüksel Serdengeçti de kravatı beline takıp Meclis'e gidiyor. Görevliler onu o halde görünce hemen yanına gelip, ‘Kravat takman lazımdı’ diye uyarıyor. O da taktım işte, diye cevap veriyor. Hani, yok işte kravatın, diyorlar, o da açıp belini gösteriyor. Esas espri şurada ki, kanunda boyna takılacak diye bir ifade yok. Sadece kravat takın, diyor. Tamam ben de taktım, diyor.

Şimdi hukuku da belki böyle lüzumsuz kurallar olduğunda, gerektiği zaman içtihat etmek, yeni bir çıkış yolu bulmak için böyle beyinlere ve ufuk açısı söylemlere ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.