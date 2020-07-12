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Ayasofya sevincine ‘5816’ gölgesi

Hilal’in Haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadet açılmasını tekbir nidalarıyla kutlayan vatandaşın sevinci 5816 saylı kanun maddesinin zulmüyle gölgelendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:04:00 -
Ayasofya sevincine ‘5816’ gölgesi

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Ayasofya önündeki kutlamalara katılan Recep Çelik’in elindeki dövizde ‘Sıra 5816’da’ yazısını gören İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Burçin Ekmekçi isimli savcı apar topar gözaltı kararı verdirdi.

Hiçbir hakaret içermeyen ve bütünüyle fikir ve düşünce özgürlüğünün yansıması olan bir önerinin bile ‘gözaltıyla’ sonuçlanması maşeri vicdanı yaraladı. Yaşadığı skandal nitelikteki mağduriyeti Akit’e anlatan Çelik, şunları dile getirdi: “Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararının Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildiğini duyduğumda Ayasofya’ya yöneldim. Tarif edilemez mutluluktu.

Ülkemizin zincirlerini kırdığı düşüncesi ve farkındalık oluşturmak düşüncesiyle 5816 sayılı kanunun maddesinin de kaldırılmasını öneren birkaç döviz bastırdım. Dövizlerde sadece yeni kuracağımız Hüvviyet-i Asliyye Derneği’nin ismi ve ‘Sıra 5816’da’ yazıyordu. Hiçbir hakaret yoktu. Önce polisler dövizleri kaldırmamı istedi.

Ben yasadışı bir şey yapmadığımı belirttim. Daha sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli Burçin Ekmekçi isimli bir savcı tarafından gözaltına aldırıldım. Akşam 18.00 gibi başlayan gözaltı süreci gece 23.00’te son buldu. Şu an hakkımdaki soruşturma devam ediyor. Ayasofya’nın yeniden açıldığı ilk gün önünde yatsı namazı kılma hayalim de suya düşmüş oldu” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Çok keyfi uygulamalarla suçsuz insanlar içeri alınıyor. Bu çağdışı yasa derhal kaldırılmalıdır. Daha yakın yakın zamanda kahraman bir kardeşimiz anıtkabir giderleri paylaştı diye hakkında ihraç istemiyle soruşturma açıldı görevinden uzaklaştırıldı. Böyle bir şey olamaz. Adam suç olabilecek hiçbir şey yapmıyor ama işinden oluyor. İnsanlar eleştiri de mi yapamıyacak.? yanlışa yanlış demeyecek mi.? Bu yasa derhal kaldırılmalıdır.
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Deniz Türkmen

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