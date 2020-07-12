Ayasofya kararını kaldıramayan Rus komünistlerden küstah çağrı

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından tüm dünyadan Türkiye'ye karşı skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösteren Rusya’nın Komünistleri Partisi, Türkiye’ye seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Rusya’nın Komünistleri Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Sidorov Ayasofya’nın müze statüsünün iptali ve cami olarak ibadete açılmasını hazmedemedi.

Tatile gitmeyin

Bir komünist ve bin yılı aşkın tarihi olan bir ülkenin vatandaşı olarak, partimdeki pek çok komünistin fikrini dile getiriyorum" diyen Sidorov, şöyle devam etti:

Türkiye hükümeti Ayasofya’ya müze statüsünü iade etmediği sürece Rusya vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyorum.

Türkiye, Rusya ile diğer ülkelerin dini ve insani kurumlarının defalarca yaptığı açıklamaları dikkate almıyor. Rusya hükümetiyle toplumunun bu davranışa güçlü bir yanıt vermesi gerekmektedir.