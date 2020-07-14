Ayasofya kararından rahatsız oldular! Yunanistan'da camiye alçak saldırı
Ayasofya'nın cami olarak açılma kararı sonrası Yunanistan'da bulunan Kurşunlu Camisi'ne saldırı düzenlendi.
Yunanlılar, Ayasofya'nın cami olarak açılma kararının ardından ırkçı saldırılara başladı. Ülkenin Tırhala şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi’ne taşlı saldırı düzenledi.
Yerel basına göre, kimliği bilinmeyen kişilerce dün sabah saatlerinde yapılan saldırıda caminin giriş kapısının camları kırıldı.
16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camisi ibadete kapalı tutuluyor.
Bir süre önce restore edilen tarihi eser, belediye ve kilisenin etkinlikleri için kullanılıyor.