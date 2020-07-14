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Dünya

Ayasofya kararından rahatsız oldular! Yunanistan'da camiye alçak saldırı

Ayasofya'nın cami olarak açılma kararı sonrası Yunanistan'da bulunan Kurşunlu Camisi'ne saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:38:00 - 2020-07-14 10:49:32
Ayasofya kararından rahatsız oldular! Yunanistan'da camiye alçak saldırı

Yunanlılar, Ayasofya'nın cami olarak açılma kararının ardından ırkçı saldırılara başladı. Ülkenin Tırhala şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi’ne taşlı saldırı düzenledi.

Yerel basına göre, kimliği bilinmeyen kişilerce dün sabah saatlerinde yapılan saldırıda caminin giriş kapısının camları kırıldı.

16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camisi ibadete kapalı tutuluyor.

Bir süre önce restore edilen tarihi eser, belediye ve kilisenin etkinlikleri için kullanılıyor.

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Yorumlar

tatar ramazan

ulan yunan tohumları 1 tabur asker göndeririz alırız orayı bakk
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ahmet

gerizekali fasist vandal bunlar! Osmanli ve Mimar Sinanimiz olmadaydi bugun Atasofyanin sadece temelleri kalmisti. Osmanli, Mimar Sinanin guclendirerek bugune gelmesini sagladigi Ayasofyaya ve ibadethanelere muslumanin, turkiyenin saygisi ozeni bir tarafta; AYNI MIMAR SINANIN YAPTIGI VE FASIST YUNANIN NAMUSUNA EMANET OLAN KURSUNLU CAMIINE YAPILAN SALDIRI BIR TARAFTA.... BU ARADA IRKCI-FASIST SIYASI ISTISMARCI FENER RUM PATRIKLIGI-YUNAN-KUBRIS RUM-RUS-VATIKAN VS NEREDE SAHI?????
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