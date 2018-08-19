Ayasofya kapalı Akdamar açık! Müslüman'a yasak, Hristiyan'a serbest...

Toplumun "Ayasofya Camii ibadete açılsın" talebi sürerken, "Müze" olarak hizmet veren kiliseler ise yılda bir de olsa ayine açılıyor!

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’nde 3 yıl sonra ilk ayin yapılacak. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından 9 Eylül’de gerçekleştirilecek ayine dünyanın pek çok yerinden Ermeni’nin gelmesi bekleniyor. Ayasofya, “müze” olarak esarete mahkûm iken, yine "müze" olarak hizmet veren Akdamar Kilisesi’nin ayine açılması ise kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

MÜZE AMA AYİN YAPILACAK!

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’nde (Anıt Müze) 3 yıl aradan sonra yeniden ayin yapacak. Şu anda Anıt Müze adıyla ziyaretçilere açık olan kilisede yılda bir kere ayin yapılması izni 2010’da çıkmış, 2015’te ise güvenlik nedeniyle ara verilmişti. 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ayine katılmak isteyen Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki Ermeniler, seyahat acenteleri ve otellerde rezervasyon yapmaya başladı.

ÖNCE SÜMELA SONRA AKDAMAR

Milli Gazete'nin haberine göre; dönemin hükümeti tarafından 2010 yılında restore edilerek 95 yıl aradan sonra ayine açılan kilise, Ortodokslar için çok büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki ayinlere Türkiye'de yaşayan Ermenilerin yanı sıra Hollanda, Avusturya, Kanada, İsviçre, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Ermenistan'dan da çok sayıda Ermeni ilgi göstermişti. Benzer şekilde, Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda da 88 yıl sonra ayin yapılmasına izin çıkmış ve ilk ayin de 2010’da yapılmıştı.

"VAN İNANÇ MERKEZİ OLSUN" BEKLENTİSİ VAR...

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Gelen turistler ayinlerin yapıldığı kiliseyi merak ediyor. Bu nedenle ziyaretçi sayısı sürekli artıyor” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Beyaz ise İstanbul, Ermenistan ve dünyanın birçok yerinden Ermenilerin ayin için Van’a geldiğini belirterek, "Van’ı Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri haline getirebiliriz. Ermenilerin böyle bir beklentisi var" ifadelerini kullandı.