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Ekonomi Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın 'faiz' çıkışına beğeni yağdı
Ekonomi

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın 'faiz' çıkışına beğeni yağdı

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:56:00 -
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın 'faiz' çıkışına beğeni yağdı

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir"

7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini ifade eden Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" dedi.

Faiz ortadan kaldırılmalı

Bir diğer paylaşımında ise aizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerine yer verdi.

Bakara Suresi'nden ayetler paylaştı

Boynukalın, bu paylaşımlarını Bakara Suresi'nin 155. ve 157. ayetleriyle destekledi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

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