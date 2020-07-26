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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı eda edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 08:18:00 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı kılındı

Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazı eda edildi. Akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yerini aldı. Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Bazı vatandaşlar ise Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda akşam ve yatsı namazını kıldı.

Namazdan sonra dualar eden vatandaşlar, tekbir getirdi.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri devam ediyor.

 

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