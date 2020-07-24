Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alınıyor.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.



Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.



İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.

Günün erken saatlerinde alana geldikleri görülen vatandaşların çoğunun nafile namaz ibadeti yaptığı, bazılarının Kur'an-ı Kerim okuduğu gözlendi.

Kadın ve erkekler için ayrılan bölümlere girişler devam ediyor.

Açılışı takip etmek isteyen basın mensupları için Ayasofya Meydanı'nda yapılan iki katlı bir platformda da çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor.

Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlanıyor.

Meydanda namazı bekleyenler "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" ile "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak tekbir getiriyor.

- Vatandaşlar Saraçhane'den yürüyerek alana geliyor

Beyazıt Meydanı'ndan da vatandaşların yoğun bir şekilde Ayasofya'ya doğru geldiği görüldü.

Vatan ve Fevzipaşa caddeleri ile bu caddelere çıkan ana sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Polis ekipleri, araçların Saraçhane'den Veznecilere doğru geçişine izin vermezken vatandaşlar yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geliyor.

Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ikram çadırları kurdu. Belediye ekipleri ayrıca, stantta maske dağıtıyor.

Kabataş- Bağcılar hattındaki tramvay da Beyazıt'a kadar hizmet veriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

Yine Eminönü ve Karaköy vapur iskelesi çevresinde de güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kontrol noktalarından geçirilerek vatandaşların bölgeye girişine izin veriyor.