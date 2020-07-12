Ayasofya hazımsızlığı bunu da yaptırdı! Türk bayrağını alçakça yaktılar
Ayasofya, Danıştay kararıyla 86 yıllık esaretin ardından müzeden camiye çevrilirken, konstantinopol hayalleri kuran Yunanlılar alınan karar sonrası çılgına döndü.
Dünyanın gündemine oturan Danıştay kararı sonrası tekrar özüne dönen Ayasofya, Yunan milletini kudurttu.
Ayasofya kararını duyan halk sokağa döküldü, ortalık karıştı.
Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak grubu tarafından organize edilen eylemlerde büyük bir skandala imza atıldı.
Yunanlılar eylemlerde "Türkler Ayasofya'dan dışarı" sloganları eşliğinde Türk bayrağını yaktı.