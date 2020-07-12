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Dünya

Ayasofya hazımsızlığı bunu da yaptırdı! Türk bayrağını alçakça yaktılar

Ayasofya, Danıştay kararıyla 86 yıllık esaretin ardından müzeden camiye çevrilirken, konstantinopol hayalleri kuran Yunanlılar alınan karar sonrası çılgına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:38:00 -

Dünyanın gündemine oturan Danıştay kararı sonrası tekrar özüne dönen Ayasofya, Yunan milletini kudurttu.

Ayasofya kararını duyan halk sokağa döküldü, ortalık karıştı.

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak grubu tarafından organize edilen eylemlerde büyük bir skandala imza atıldı.

Yunanlılar  eylemlerde "Türkler Ayasofya'dan dışarı" sloganları eşliğinde Türk bayrağını yaktı.

 

 

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Yorumlar

terbiyesizler

sizleri tek başima yerimlan.
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Vatanperver

Bunlara bi osmanli tokadi gerek de içerdeki yunanlari ne yapcaz
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