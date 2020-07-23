Ayasofya Camisi'nin açılışına kimler katılacak?

Ayasofya Camisi, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Yarınki açılış öncesinde Ayasofya çevresindeki çalışmalar devam ediyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor.

Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor.

Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelecek olan misafirlerin maske ile gelmeleri önerisinde bulundu.

Ayasofya Camisi'ne alınacak misafirlerin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor.

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacak.