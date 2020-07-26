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Aktüel

Ayasofya Camii'nin açılışı sonrası su altında şükür secdesi yaptılar

İHH Su Altı Arama Kurtarma Ekibi'nin Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle su altında yaptığı şükür secdesi görüntüleri büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:14:00 -

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'nın 86 yıllık esaret zincirleri kırılarak yeniden camii olarak ibadete açıldı. Alınan tarihi karar İslam dünyasında büyük coşkuyla karşılandı. Yüz binlerce vatandaş Ayasofya'ya akın ederek namaz kıldı.

İHH Su Altı Arama Kurtarma Ekibi de Ayasofya Camii'nin açılışı için su altında şükür secdesi yaptı. Kamerayla kaydedilen o anlar büyük beğeni topladı.

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