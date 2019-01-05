Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var

İş kadını Leyla Alaton'un sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı Ayasofya Camii'nde dans eden kadının görüntüleri toplumda tepkilere neden oldu.

Skandal Ayasofya paylaşımı

150 kişilik bir grupla Ayasofya Camii'ne giden Alaton'dan skandal bir Ayasofya paylaşımı geldi.

Leyla Alaton, paylaştığı fotoğraflara, "Müzede bir gece. 150 kişilik bir grup halinde @saffetemretonguc ile Ayasofya'yı geceleyin dolaşmak bir ayrıcalık. İyi ki bu kadar özel bir şehirde yaşıyoruz dediğim gecelerden birini dostlarla paylaşmaca." notunu düştü.

Ayasofya Cami'ndeki skandal danslı fotoğrafa, kısa sürede büyük tepki yağdı.

Tepki gören fotoğrafta, bir kadının müze içinde dans ettiği görülüyor.

Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var!

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkan Ayasofya Camii'nde namaz kılınmasına izin verilmezken, dansa yönelik bir müdahalenin gelmemesi ise tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Marisa Papen isimli bedeni üzerinden para kazanan ahlaksız manken, Ayasofya Camii ve Türk bayrağı üzerinde fotoğraflar çektirmişti.

Duyarlı Müslümanlar, büyük tepkilere neden skandal olaylar sonrası sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Skandal: Türk bayrağını hakaret etti, Ayasofya Camii'nde alçakça soyundu!