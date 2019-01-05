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Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya Camii'nde bir kadının dans ettiği görüntüler tepkilere neden oldu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:16
Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var

İş kadını Leyla Alaton'un sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı Ayasofya Camii'nde dans eden kadının görüntüleri toplumda tepkilere neden oldu.

Skandal Ayasofya paylaşımı

150 kişilik bir grupla Ayasofya Camii'ne giden Alaton'dan skandal bir  Ayasofya paylaşımı geldi.

Leyla Alaton, paylaştığı fotoğraflara, "Müzede bir gece. 150 kişilik bir grup halinde @saffetemretonguc ile Ayasofya'yı geceleyin dolaşmak bir ayrıcalık. İyi ki bu kadar özel bir şehirde yaşıyoruz dediğim gecelerden birini dostlarla paylaşmaca." notunu düştü.

Ayasofya Cami'ndeki skandal danslı fotoğrafa, kısa sürede büyük tepki yağdı.

Tepki gören fotoğrafta, bir kadının müze içinde dans ettiği görülüyor.

Namaza izin yok, soyunmaya ve dansa izin var!

İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden biri olarak ön plana çıkan Ayasofya Camii'nde namaz kılınmasına izin verilmezken, dansa yönelik bir müdahalenin gelmemesi ise tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Marisa Papen isimli bedeni üzerinden para kazanan ahlaksız manken, Ayasofya Camii ve Türk bayrağı üzerinde fotoğraflar çektirmişti.

Duyarlı Müslümanlar, büyük tepkilere neden skandal olaylar sonrası sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Skandal: Türk bayrağını hakaret etti, Ayasofya Camii'nde alçakça soyundu!

 

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:16
  1. İstanbul
  2. ayasofya
  3. Ayasofya Camii
  4. Leyla Alaton
  5. Alaton

YORUM YAZ

  • KızgınKızgın13 dk önce
    Buna müsade eden sorumlular ceza alacaklarmı bakacağız almazlarsa 500 kişi gidip cemaat yapıp ikindi kılalım. Dansa müdahale etmeyenler bize ederse o zaman bakarız
  • Mümine Mümine 16 dk önce
    Biz İslamın gerektirdiği gibi kararlar almaz hakkıyla yaşayamazsak, turizm adına herşeye boyun eğerek yakındadaha kötü görüntüler paylaşılabilir
  • şenay doğanşenay doğan18 dk önce
    TÖVBE 17-18 allaha emanet olun
  • han ofishan ofis22 dk önce
    cami kimin devletin izin veren kim devlet ////devlet başa kuzgun leşe ,,,sen uyanık olmassan kontrolü elinden bırakırsan kardeşim,,,, biz namaz kılarken tepemizede sıçarlar....sen yapana değil yaptırana bakacan ağağm tebbiri elden bırakmıyacan ,ne demiş peygamber efendimiz eşşeğini sağlam kazığa bağla sonra namaza dur ....uyanık olucan ecdat ımız savaşarak aldı bizim iyi niyetimizden yararlanarak adamlar yiyor be kötüye kullanıyorolmaz olmaz.

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