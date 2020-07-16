Ayasofya Camii için iş birliği protokolü imzalandı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklama yaptı.

"İtina ile korunacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan kritik talimat

Bakan Ersoy, "Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz." açıklamasını yaptı.