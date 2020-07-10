Ayasofya cami oldu mu? Karar ne zaman açıklanacak? Ayasofya'nın tekrar cami olup olmayacağı konusundaki tartışmalar üzerine Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay’a dava açarak Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesini istemişti. Peki ama karar ne zaman çıkacak? Hangi tarihte, hangi saatte karar açıklanacak? İşte merak edilen Ayasofya detayları...