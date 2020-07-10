Ayasofya cami oldu mu? Karar ne zaman açıklanacak?
Ayasofya cami oldu mu? Karar ne zaman açıklanacak? Ayasofya'nın tekrar cami olup olmayacağı konusundaki tartışmalar üzerine Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay’a dava açarak Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesini istemişti. Peki ama karar ne zaman çıkacak? Hangi tarihte, hangi saatte karar açıklanacak? İşte merak edilen Ayasofya detayları...
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında Danıştay’a dava açarak Ayasofya'nın cami statüsüne alınmasını istemişti.
Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil tarafından yapılması beklenen açıklamanın saat 16.30'da gerçekleşeceği planlanıyor.
2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya yeniden cami olarak açılabilecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre; Danıştay'ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.