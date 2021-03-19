Ayasofya Baş İmamı'ndan Mü'minlere önemli uyarı: Nasipsizler her dönem var olmuştur

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Sırasıyla; Yılmaz Özdil, Hadi Özışık, Kübra Par, Barış Terkoğlu ve karanlık Oda tarafından hedef alınan Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Müslümanları fitnecilere karşı uyardı.

'Onların tuzağına düşmemek vazifemizdir'

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatından örnekler veren Prof. Boynukalın, "İslam'ı tebliğ eden bütün peygamberlerin, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve onların yolundan giden alimlerin başına nasipsizler musallat olmuştur. Yalan ve iftira ile müslümanları birbirine düşürmek onların vazifesi, onların tuzağına düşmemek ise bizlerin vazifesidir." dedi.

'İçlerine sindiremiyorlar'

Prof. Boynukalın, kendisini hedef alanların asıl derdini şöyle anlattı:

"Onlar aslında Ayasofya'nın yeniden cami olmasını içlerine sindiremiyor. Bu ikinci fethi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız'dan ve bu işe destek olan herkesten Allah razı olsun. Rabbimiz bizi kendi yoluna hizmetkâr eylesin, hepimize sabır ve sebat ihsan eylesin."