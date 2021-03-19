  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ayasofya Baş İmamı'ndan Mü'minlere önemli uyarı: Nasipsizler her dönem var olmuştur
İSLAM

Ayasofya Baş İmamı'ndan Mü'minlere önemli uyarı: Nasipsizler her dönem var olmuştur

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini hedef alan fitneci çevrelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:32:00 - 2021-03-19 16:34:59
Ayasofya Baş İmamı'ndan Mü'minlere önemli uyarı: Nasipsizler her dönem var olmuştur

 Yeniakit.com.tr 

Sırasıyla; Yılmaz Özdil, Hadi Özışık, Kübra Par, Barış Terkoğlu ve karanlık Oda tarafından hedef alınan Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Müslümanları fitnecilere karşı uyardı.

'Onların tuzağına düşmemek vazifemizdir'

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatından örnekler veren Prof. Boynukalın, "İslam'ı tebliğ eden bütün peygamberlerin, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve onların yolundan giden alimlerin başına nasipsizler musallat olmuştur. Yalan ve iftira ile müslümanları birbirine düşürmek onların vazifesi, onların tuzağına düşmemek ise bizlerin vazifesidir." dedi.

'İçlerine sindiremiyorlar'

Prof. Boynukalın, kendisini hedef alanların asıl derdini şöyle anlattı:

"Onlar aslında Ayasofya'nın yeniden cami olmasını içlerine sindiremiyor. Bu ikinci fethi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız'dan ve bu işe destek olan herkesten Allah razı olsun. Rabbimiz bizi kendi yoluna hizmetkâr eylesin, hepimize sabır ve sebat ihsan eylesin."

Tetikçi Barış Terkoğlu'ndan Prof. Boynukalın'a akılalmaz suçlama: Terör örgütü ile ilişkilendirdi
Tetikçi Barış Terkoğlu'ndan Prof. Boynukalın'a akılalmaz suçlama: Terör örgütü ile ilişkilendirdi

Gündem

Tetikçi Barış Terkoğlu'ndan Prof. Boynukalın'a akılalmaz suçlama: Terör örgütü ile ilişkilendirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!
Dünya

İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!

Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin sığınmacıları anakara sınırları dışına gönderme, para ödeyerek üçüncü ülkelere yerleştirme planı i..
Çin aşısının yan etkileri açıklandı
Sağlık

Çin aşısının yan etkileri açıklandı

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay