Teknoloji-Bilişim
Görünürlük tamamen azalıyor: Samsung S26 Ultra’da yeni nesil gizlilik çözümü
AA Giriş Tarihi:

Görünürlük tamamen azalıyor: Samsung S26 Ultra'da yeni nesil gizlilik çözümü

Samsung Electronics, Galaxy S26 serisiyle birlikte geliştirdiği entegre Privacy Display teknolojisini Galaxy S26 Ultra modeline taşıyarak kullanıcı gizliliğini doğrudan cihaz donanımına entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Engineered Trust" yaklaşımıyla geliştirilen Galaxy S26 Ultra, yapay zeka çağında kullanıcı verilerinin korunmasını ürün tasarımının temel unsurlarından biri olarak ele alıyor. Yapay zeka destekli cihazların kullanıcıyı daha iyi tanıdığı ve bağlamı daha derin analiz ettiği bir dönemde Samsung, artan entegrasyonun beraberinde daha güçlü bir veri koruma sorumluluğu getirdiğine dikkati çekiyor. Bu kapsamda Galaxy S26 serisi, söz konusu anlayışla geliştirilerek kullanıcıların kişisel alanını güçlü şekilde korumayı hedefliyor.

Galaxy S26 Ultra, gizliliği ekranın temel yapı taşına taşırken, geleneksel ekran koruyucu filmlerin aksine görüntüyü karartmadan çalışan donanım tabanlı Privacy Display teknolojisi de özel "Black Matrix" yapısıyla ışığın yayılımını kontrol ediyor. Söz konusu mimari, önden bakıldığında yüksek kontrastlı ve net bir görüntü sunarken, yan, üst veya alt açılardan bakıldığında ekranın görünürlüğünü tamamen azaltarak fiziksel gizlilik sağlıyor.

YENİ NESİL GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ: One UI 8.5 ile güçlendirilen Galaxy S26 Ultra, gizliliği günlük kullanımın doğal bir parçası haline getiren yeni nesil özellikler sunuyor. Bu kapsamda Private Album özelliği, kişisel fotoğraf ve videoların ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan mevcut cihaz kilidiyle güvenli şekilde saklanmasına imkan tanırken, Proactive Privacy Alerts da uygulamaların hassas verilere erişim girişimlerini anlık olarak bildiriyor. Intelligent Call Screening özelliğinde ise Galaxy AI, bilinmeyen numaraları yanıtlayarak arayan kişinin kimliği ve amacı hakkında özet bilgi sunuyor. Privacy Display teknolojisi, kullanıcıya kontrol ve esneklik sunacak şekilde tasarlanırken, Kapalı, Açık ve Maksimum Gizlilik seçeneklerini içeren mod tercihleri sunuyor.

Teknoloji ayrıca belirli uygulamalarda veya kilit ekranı PIN girişinde otomatik olarak devreye girebilen bir yapı sağlarken, bildirim içeriklerini gizleyip ekranın geri kalanını görünür tutan kısmi ekran gizliliği özelliğini de içeriyor. Galaxy S26 Ultra'nın sunduğu yenilikler, güvenlik ekosistemiyle desteklenirken, Privacy Display fiziksel gizliliği sağlıyor, Samsung Knox Vault biyometrik verileri donanım seviyesinde koruyor, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) ise uygulamaların yalnızca kendi şifrelenmiş verilerine erişebilmesini sağlıyor. Öte yandan Samsung, Galaxy S26 serisi için 7 yıl güvenlik güncellemesi sunarak uzun vadeli veri güvenliğini destekliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Pazarlama ve Online İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Omar Saheb, teknolojinin giderek daha kişisel ve sezgisel hale geldiği bir döneme girildiğini belirtti. Saheb, bu durumun bilgilerin fiziksel güvenliğini daha kritik hale getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Galaxy S26 Ultra ile gizliliği işletim sisteminin ötesine taşıyarak doğrudan cihaz donanımına entegre ediyoruz. Böylece kullanıcılarımız, kalabalık ortamlardan günlük yolculuklara kadar her yerde teknolojilerini güvenle kullanabiliyor. Ekrana entegre ettiğimiz bu çözümle Galaxy'nin premium görüntü deneyiminden ödün vermeden tam gizlilik sağlıyoruz."

