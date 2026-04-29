Görünürlük tamamen azalıyor: Samsung S26 Ultra’da yeni nesil gizlilik çözümü

Teknoloji ayrıca belirli uygulamalarda veya kilit ekranı PIN girişinde otomatik olarak devreye girebilen bir yapı sağlarken, bildirim içeriklerini gizleyip ekranın geri kalanını görünür tutan kısmi ekran gizliliği özelliğini de içeriyor. Galaxy S26 Ultra'nın sunduğu yenilikler, güvenlik ekosistemiyle desteklenirken, Privacy Display fiziksel gizliliği sağlıyor, Samsung Knox Vault biyometrik verileri donanım seviyesinde koruyor, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) ise uygulamaların yalnızca kendi şifrelenmiş verilerine erişebilmesini sağlıyor. Öte yandan Samsung, Galaxy S26 serisi için 7 yıl güvenlik güncellemesi sunarak uzun vadeli veri güvenliğini destekliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Pazarlama ve Online İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Omar Saheb, teknolojinin giderek daha kişisel ve sezgisel hale geldiği bir döneme girildiğini belirtti. Saheb, bu durumun bilgilerin fiziksel güvenliğini daha kritik hale getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Galaxy S26 Ultra ile gizliliği işletim sisteminin ötesine taşıyarak doğrudan cihaz donanımına entegre ediyoruz. Böylece kullanıcılarımız, kalabalık ortamlardan günlük yolculuklara kadar her yerde teknolojilerini güvenle kullanabiliyor. Ekrana entegre ettiğimiz bu çözümle Galaxy'nin premium görüntü deneyiminden ödün vermeden tam gizlilik sağlıyoruz."