Neden her gün metrobüs yanıyor? 7 yılda 30 milyara yakın ihale verdiler şimdi bunun hesabını veriyorlar!
Her zaman olduğu gibi bu sabah da İstanbul’da bir metrobüs yandı. Herhangi ölen ya da yaralanan olmayan metrobüs yangını ucuz atlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclis Üyesi Abdullah Aksu, yepyeni metrobüsün yandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak; “Bu sabah yanan şu metrobüs, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın patronu olan firmadan alınan AKİA marka metrobüs. Sadece 3-4 yaşında olan bir metrobüs neden yanar? Bu firmaya “sisteme para akıtması” için 7 yılda 30 milyara yakın onlarca ihale verdiler. İşte şimdi bunun hesabını veriyorlar” şeklindeki korkunç bir detayı ortaya koydu.
