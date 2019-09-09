Ayancık’ta ’Trap ve Tek Kurşun Yarışması’ Sinop’un Ayancık ilçesinde 2019-2020 av sezonu açılış programı kapsamında, ’Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması’ gerçekleştirildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde 2019-2020 av sezonu açılış programı kapsamında, ’Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması’ gerçekleştirildi.

Ayancık ilçesine bağlı Tevfikiye köyü Kıranharmanı mevkisinde Ayancık Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya çevre ilçelerden yaklaşık 200 kişi katıldı.

Trap yarışmasında Enes Yılmaz birinci olurken, tek kurşun atış yarışmasında Seral Öztürk birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya takdim etti.

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