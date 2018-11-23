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Ayaktaki sorunlar çoğu kimsede çocukluktan başlar

Ayaklar olarak yıkanmalı, her defasında parmak araları dahil çok iyi kurulanmalıdır.

23 Kasım 2018 Cuma 18:45
Ayaktaki sorunlar çoğu kimsede çocukluktan başlar

Çoraplar günlük olarak değiştirilmeli ve çorapların terletmemesi için pamuklu olmasına dikkat edilmelidir.

Ayakkabıların üstlerinin deri olmasına, ayak ergonomisine uygun olmasına, bayanlar yüksek topuk giymemeye dikkat etmelidir.

Aynı ayakkabı üst üste uzun süre giyilmemelidir.

Çocuklarda ilk yaşlarda, ayak kaslarının gelişimi ve ayak parmaklarının kavrama özelliği kazanması için ayakkabı giydirilmemelidir.

Ayak problemlerinin genellikle çocukluk çağında başladığından sorun büyümeden bir hekime başvurulmalıdır.

MANTAR OLMAYABİLİR

Eğer hekim ‘Ayağınızda veya tırnağınızda mantar var’ dediyse, camiye çorapsız ıslak ayakla girmemelisiniz.

Ayakta oluşan her kızarıklık ve kaşıntı, mantar değildir. Vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarımızın bakımı tam yapılmadığında ciddi problemlere sebep olabiliyor.

“Akılsız başın cezasını ayaklar çeker” diye boşuna dememişler. Ayaklarının bakımını akletmeyenler, onları kötü kokulara, mantar enfeksiyonlarına, tırnak batığına teslim ederler.

Mantar enfeksiyonlarının toplumumuzda çok yaygın. Erkeklerde daha sık. Mantar nemli ve karanlık ortamlarda kolayca ürer. Uzun süre ayakkabıda kalan terli ayaklar mantar üremeleri için uygun ortam oluşturur. Ayak mantarlarının bulaşmasında yüzme havuzları, spor salonları, saunalar ve kuaförler önemli rol oynuyor. Aile içinde de hijyen kurallarına dikkat edilmediği takdirde bulaşmaya da sık rastlanıyor.

Mantar enfeksiyonu belirtileri genellikle ayak 4 ve 5. parmak arasından kaşıntılı, kızarıklık ve pullanma olarak başlar. Bazen ayak altında su toplamasına benzer kabarcıklar olarak da ortaya çıkar.

Fakat ayakta oluşan her kızarıklık ve kaşıntı da mantar değildir. Bir dermatolog hekime başvurmadan ilaç kullanılması doğru değildir.

Ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonları ise tırnakta kalınlaşma ufalanma ve renk değişikliği olarak ortaya çıkmaktadır.

Deriyle sınırlı mantar enfeksiyonlarında sadece deriye uygulanan antifungal kremler veya spreyler yeterli olmaktadır. Enfeksiyon yaygınsa, tedavi süresi 6-8 haftadan kısa süreli olmamalıdır. Eğer tedavi kısa süreli uygulanırsa, mantar tekrarlayabilmektedir.

Tırnak-mantar tedavisinde ise tırnak tek ve kısmi olarak etkilenmişse, iki aylık bir tedavi yeterli olabilmektedir. Tırnağın tamamı veya birden fazla tırnak etkilenmişse, el tırnakları için 2 ay, ayak tırnağı için ise 3 ay yeterli olmaktadır. Eğer tırnak mantarı tedavi edılmezse, ayak mantarı enfeksiyonları da tekrarlamaktadır. Ayakta ve/veya ayak tırnağında mantar enfeksiyonları varsa, camilerde evlerde çıplak ayakla dolaşılmamalıdır.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:45
  1. ayak
  2. ayak sağlığı
  3. ayak hastalıkları
  4. mantar

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