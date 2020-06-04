  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ayakta yolcu düzenlemesinin ardından metrobüste yeni dönem

İstanbul Valiliği’nin ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına ilişkin yaptığı "ayakta yolcu" açıklamasının ardından bu sabah metrobüsle seyahat yolcular kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:57:01 -
Ayakta yolcu düzenlemesinin ardından metrobüste yeni dönem

İstanbul Valiliği’nin ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarına ilişkin yaptığı "ayakta yolcu" açıklamasının ardından bu sabah metrobüsle seyahat yolcular kameralara yansıdı. Metrobüste zaman zaman yoğunluk olduğu görüldü.



İstanbul Valiliği, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verildiğini açıklamıştı. O açıklamanın ardından bu sabah Söğütlüçeşme’ye giden metrobüsteki yolcular kameralara yansıdı. Metrobüste kimi yolcularının yanındaki koltuğun boş olduğu görülürken ayakta yolcuların olduğu da görüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı metrobüsteki yolcular görüntülere yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı