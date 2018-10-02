Ayakta su toplamasını önlemek için yapılması gerekenler

SU TOPLAMASININ ÖNLENMESİ

DOĞRU ÇORAP SEÇİMİ

Çorap deyip geçmeyin. Yüzlerce lira para verip, rahatlık ve kullanışlılık beklediğiniz ayakkabılarınız, yanlış çorap seçimiyle beklentilerinizi boşa çıkarabilir. Çorap, ayakkabının vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Ayaklarda meydana gelen teri ve nemi emen, sürtünmeden oluşan dolayısıyla su toplamasına neden olan tahrişi azaltan ve ayaklarınızı koruyan, doğru seçilmiş çoraplardır.

Sentetik yürüyüş çorabıUzun süre yürüyüşler için topuk ve parmak kısımları takviyeli, ön ve arkada kaymayı (sürtünmeyi) engelleyen PVC desteklere sahip sentetik yün karışımlı yürüyüş çoraplarından edinmenizi tavsiye ederiz.

Pamuklu çorapların teri emdiğini dolayısıyla bunun ayaklarımızı daha rahat ettireceğini düşünmemiz doğru bilinen bir yanlıştır. Pamuklu kumaşlar teri ve nemi hapseder. Oysa, su toplamalarından korunmak için arzu ettiğimiz terin ve nemin hapsolmaması, vücuttan uzak tutulmasıdır. Bu sebeple naylon çoraplar, yün karışımlı çoraplar nefes alabildikleri ve teri hapsetmedikleri için pamuklu çoraplardan daha iyi tercihlerdir.

Gerekirse iki kat giyin: Eğer giydiğiniz tek kat yeterli gelmiyorsa iki kat çorap giyin.Böylelikle meydana gelecek sürtünme, ayağınızla çorap arasında değil iki çorap arasında olacağından ayağınız tahrişten ve akabinde meydana gelebilecek su toplamasından korunmuş olacaktır.

YARA BANTLARI VE BANDAJLARI DENEYİN

Ayakların kullanıldığı birçok sporun baş belası su toplamasını önlemede hepimizin bildiği yara bantları doğru zamanda kullanılırsa oldukça faydalıdır. En doğru zaman ise ayak su toplamadan önce ve kuru iken sorunlu bölgeye yapıştırmak veya yumuşak bandajlarla bölgeyi sarmak olmalıdır. Eczanelerde satılan tere ve suya dayanıklı bandajlar ve yara bantlarını özellikle sürekli su toplaması şikayeti yaşadığınız bölgeye önceden uyguladığınızda ayaklarınız size teşekkür edecektir.

Pudra ve vazelin: Çoraplarınızın içine pudra dökmeyi denediniz mi? Eczanelerde satılan ayak pudraları çorap ve ayaklarınız arasında meydana gelebilecek sürtünmeyi engellemek için iyi bir yol olabilir. Ya da her derde deva vazelinle ayaklarınızı bir güzel ovup yine sürtünmeden oluşabilecek tahrişi en aza indirebilirsiniz.

UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ

Seçtiğiniz ayakkabının burun kısmındaki kalıp, ayak parmaklarınızı sıkı sıkı sarmamalı. Bunun yerine ayakların taraklardan başlayıp, parmak uçlarına kadar içinde bulunduğu oda içinde parmaklarınızı rahat hareket ettirebilmelisiniz.

Saatler süren yürüyüşler sonunda kan ayaklarınıza hücum edecek ve bu nedenle ayaklarınız şişecektir. Şişen ayaklarda sürtünmeye akabinde su toplamasına yol açacağından yumuşak kalıplı ayakkabılar tercih edilmelidir. Kışın yapılan uzun yürüyüşler için sert kalıplı ayakkabı tercih etmişseniz yine ayağınıza tam oturan ayakkabıyı değil, yarım numara büyük olan ve ayak parmaklarınızı içinde hareket ettirebildiğiniz numara doğru seçim olacaktır.

Soğuk havalarda ayaklarınızın ısınması için durağan havanın oluşacağı bir boşluk gereklidir. Yürüyüş botlarında en az yarım – bir numara, dağcılık botlarında ise bir veya iki numara büyük beden tercih edilmelidir. Böylece ayakkabıda ılık hava oluşması için yeterli boşluk olacak, ayrıca kan akışınız olumsuz etkilenmeyecektir.

AYAKKABIYI DOĞRU KULLANMAK

Dikkat etmeniz gereken bir başka husus ayak bileklerinizi ayakkabıya sabitlemenizdir. Bundan kasıt ayağınızın ayakkabı içinde ileri geri, yukarı aşağı kaymasını engellemektir. Unutmayın, su toplaması sürtünmeden meydana gelir.