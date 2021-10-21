  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk kez ortaya çıktı! Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan İHA ile vazgeçirmiş!

Oğul Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın o hikayesini paylaştı

Rusya Taliban’dan ne istedi? Lavrov açıkadı

FETÖ'nün bir taktiği daha ortaya çıktı! Polis eşlerini böyle fişliyorlarmış

İsrailli vekillerden provokatif ziyaret! Tepki gösteren Filistinli çocuk yaka paça gözaltına alındı

AK Partili vekil, İmamoğlu'ndan vekalet ücreti kazandı! Öğrenciler dikkat: Taksi fişini gönderirseniz...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

O ülkede benzin rekor kırdı! Son 7 senenin en yüksek seviyesi

Teröristler sınırda yakalandı!

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını mı istedi? Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Gündem Ayakta durarak halkın vergisini yiyorlar! Derse girmeyen bu akademisyenlere neden maaş veriliyor?
Gündem

Ayakta durarak halkın vergisini yiyorlar! Derse girmeyen bu akademisyenlere neden maaş veriliyor?

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe sırtlarını dönerek Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden bir grup akademisyenin eylemleri devam ediyor. Öğrencileri eğitim hakkından yoksun bırakarak halkın vergisini yiyen akademisyenlerin buna rağmen maaş alması ise tepkiyle karşılanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 01:22:00 -
Ayakta durarak halkın vergisini yiyorlar! Derse girmeyen bu akademisyenlere neden maaş veriliyor?

 yeniakit.com.tr 

Geçmiş yıllarda dünyanın başarılı üniversiteleri arasına girerek adını duyuran Boğaziçi Üniversitesi artık projelerle değil, yaptığı eylemlerle biliniyor. Bilimsel çalışmaların yerini devlete baş kaldırının aldığı üniversitede öğrenciler eğitim hakkından yoksun bırakılıyor.

290 gündür 'ayakta' duruyorlar

Bir grup akademisyenin, Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlattığı ardından Prof. Dr. Naci İnci'nin atanmasıyla devam ettirdiği 'ayakta durma' eylemi 290. gününde devam ediyor.

Maaş almalarına tepki yağıyor

Rektörlüğe sırtlarını dönerek aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bazı öğrencileri devlete karşı kışkırtan akademisyenlerin maaş alması ise tepkiyle karşılanıyor. 

Derse girmeyip devlete baş kaldıran ve halkın vergisini yiyen sözde akademisyenlere muhalif kesimlerden de destek veriliyor.

Rektör Naci İnci'nin aracıın üzerine çıktılar

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde akademisyenlerin de kışkırttığı bir avuç provokatör, Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üzerine çıkarak taşkınlık çıkartmıştı.

Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi
Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi

Gündem

Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır
Ekonomi

Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugün kaleme aldığı yazısında altın yatırımcılarına kazanmanın yolunu anlattı. Alkin, "Ayşe teyzelerin takti..
Aksungur SİHA nedir? Aksungur SİHA kim üretti? Aksungur SİHA teknik özellikleri
Teknoloji

Aksungur SİHA nedir? Aksungur SİHA kim üretti? Aksungur SİHA teknik özellikleri

Türkiye AK Parti iktidarıyla yerli ve milli sanayide adeta bir çığır açıyor. Geçtiğimiz aylarda TSK’ya pesim edilen TİHA’dan sonra son dakik..
İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi
Medya

İzleyici 37. bölümü bekliyor! Gönül Dağı'nda kritik karar için vakit geldi

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 23 Ekim Cumartesi akşamı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay