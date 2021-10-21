Ayakta durarak halkın vergisini yiyorlar! Derse girmeyen bu akademisyenlere neden maaş veriliyor?
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe sırtlarını dönerek Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden bir grup akademisyenin eylemleri devam ediyor. Öğrencileri eğitim hakkından yoksun bırakarak halkın vergisini yiyen akademisyenlerin buna rağmen maaş alması ise tepkiyle karşılanıyor.
yeniakit.com.tr
Geçmiş yıllarda dünyanın başarılı üniversiteleri arasına girerek adını duyuran Boğaziçi Üniversitesi artık projelerle değil, yaptığı eylemlerle biliniyor. Bilimsel çalışmaların yerini devlete baş kaldırının aldığı üniversitede öğrenciler eğitim hakkından yoksun bırakılıyor.
290 gündür 'ayakta' duruyorlar
Bir grup akademisyenin, Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasıyla başlattığı ardından Prof. Dr. Naci İnci'nin atanmasıyla devam ettirdiği 'ayakta durma' eylemi 290. gününde devam ediyor.
Maaş almalarına tepki yağıyor
Rektörlüğe sırtlarını dönerek aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bazı öğrencileri devlete karşı kışkırtan akademisyenlerin maaş alması ise tepkiyle karşılanıyor.
Derse girmeyip devlete baş kaldıran ve halkın vergisini yiyen sözde akademisyenlere muhalif kesimlerden de destek veriliyor.
Rektör Naci İnci'nin aracıın üzerine çıktılar
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde akademisyenlerin de kışkırttığı bir avuç provokatör, Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üzerine çıkarak taşkınlık çıkartmıştı.
Gündem
Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi