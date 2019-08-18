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Ayakları her şeyi

Antalya’da doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki esnaf Mehmet Temel, ayağıyla bir elin yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:10
Ayakları her şeyi

Antalya’da doğuştan elleri olmayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki esnaf Mehmet Temel, ayağıyla bir elin yapabileceği neredeyse her şeyi yapabiliyor. Ayaklarıyla çay demleyip içen Temel, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor.


Antalya’da 25 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 61 yaşındaki Mehmet Temel, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor. Temel, ayaklarıyla demlediği sallama çayını yine ayaklarıyla tutup yudumladıktan sonra mesaisine başlıyor. Ayaklarını el gibi kullanarak tespih çeken ve hatta saatleri dahi tamir eden Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Satış gerçekleştirdiği müşterilerinden parayı ayağıyla alıp para üstünü de yine ayağıyla veren Temel’i gören tatilciler ise hayrete düşüyor.



"Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum"


25 senedir Antalya’da yaşadığını belirten Temel, evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade etti. Ellerinin olmadığını düşünmediğini kaydeden Temel, kendisini engelli olarak görmediğini söyledi. Temel, “Beyin engellileri engelli görüyorum. Ne yaptığını bilmez, kendine engel koyan insanları engelli görüyorum. Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum. Yemeğimi kendim yiyorum, aynı zamanda araba da kullanıyorum. Aracım kendime göre özel ayarlı. 40 senedir araba kullanıyorum. Çok şükür kaza bela atlatmadım” dedi.


Engelli bireylere mesaj veren Temel, “Engel her zaman beyindedir, bedende değil. Engelli vatandaşlarımız beni örnek alsınlar. Eğer ben engeli kabul etmiyorsam hiç kimse kabul etmesin. Ben ‘engel yok’ diyorum” diye konuştu.



"Her zaman her şeyimi kendim yapmaya çalışırım"


Ayaklarıyla çoğu şeyi zorlanmadan yaptığını dile getiren Mehmet Temel, “Bugün zor da olsa o zorlandığım işi yaparım. Çünkü bugün zor olan, yarın kolay olur. Benim yapabileceğim bir işi bir arkadaşım, sonra başka bir arkadaşım yaparsa ben yapamam, tembelleşirim. Her zaman her şeyimi kendim yapmaya çalışırım. Mesela tespihim kopsa kendim dizerim. Müşterilerimin tespihini ben dizerim. Eli var ama kendileri dizemiyor" dedi.


Başından geçen bir anıyı paylaşan Temel, “Yıllar önce İstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçtim. Gişe memuruna parayı ayağımla uzattım. Memur şok oldu. Bana ’Abi o el miydi, ayak mıydı?’ dedi. Ben de ’Kamera şakası’ dedim ve ilerledim. Halen bana ağzı açık bir şekilde bakıyordu” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:10
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