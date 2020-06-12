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Aktüel

Ayakları asansöre sıkışan 2 çocuk yaralındı

Diyarbakır’da kapı camı kırık olan oynadıkları asansörün hareket etmesiyle ayakları sıkışan 2 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:07:09 -
Ayakları asansöre sıkışan 2 çocuk yaralındı

Diyarbakır’da kapı camı kırık olan oynadıkları asansörün hareket etmesiyle ayakları sıkışan 2 çocuk yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 41. sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşlarında iki çocuk kapı camı kırık olan asansörde ayaklarını araya bırakarak oyun oynamaya başladı. Üst katlardan asansörün çağrılmasıyla çocukların ayakları sıkıştı. Çocukların kurtarılması için binaya 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışma sonucu çocukları sıkıştıkları yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.


Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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