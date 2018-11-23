0553 313 94 23

Ayaklardaki şişin sebebi

Ayak şişmesinin birden fazla sebebi vardır.

23 Kasım 2018 Cuma 18:40
Ayaklardaki şişin sebebi

Uzun bir yürüyüş, yorucu tempoda iş, sıcak havalar, yüksek tansiyon, hamilelik, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıkları, ayak bileğinde artrit, ani burkulmalar ve bunlara benzer birçok faktör ayak şişmelerine sebep olabilmektedir.

Ara sıra oluşan ayak şişmesi durumlarını iyi takip etmek gerekir. Acaba ayak şişmesi yorgunluk, burkulma, hamilelik gibi olağan sebeplerle mi gerçekleşiyor. Yoksa olağan üstü bir durumu var mı?

Olağan bir durum yoksa ve buna rağmen ayak şişmesi oluyorsa durumu anlamaya çalışmanın yanında diğer belirtilere de dikkat etmek gerekiyor.

Yüksek tansiyon:

Yüksek tansiyon aslında damar kılcalları üzerinde ve dolayısıyla böbreklerde soruna neden olur. Bu sorunlar vücuttan fazlalık sıvıların idrar yoluyla atılamamasına ve en sonunda da ayaklara vuran şişmelere neden olur. Son zamanlarda meydana gelen ayak şişmelerine kalp çarpıntıları da eklenmişse hastanelerin kardiyoloji bölümüne görünmenizde fayda vardır.

Artrit yüzünden ayak şişmesi:

Artrit, eklem iltihaplanması demektir. Eklem iltihaplanması ayaklarda bileklerden başlayan şişliklere neden olur. Özellikle ayağın yere basmasıyla artan ani ve keskin ağrılarla kendini gösterir. Hastanelerin ortopedi bölümleri bu türlü vakalara bakmaktadır.

Damar tıkanıklığı:

Bacaklarda seyreden damarların tıkanması kanın ayaklarda birikmesine ve bunun sonucunda ayak şişmesi durumuna neden olmaktadır. Bu duruma dikkat etmeniz çok önemlidir. Bacak damarlarınızda şişmelerle birlikte seyreden ayak şişmesi damar hastalıklarına işaret etmektedir. Hastanelerin kalp damar hastalıkları bölümü bu tür vakalara bakmaktadır.

Hamilelikten ayak şişmesi:

Hamile insanların vücutları daha fazla sıvı üretir. Bu sıvının bebek için hayati önemi vardır. Aslında hamilelerde ayak şişmesi hamile insanlardaki uterusun, damarlara baskı yapmasından kaynaklanmaktadır. Uzanarak şişliğin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen normal bir durumdur.

Burkulmadan ayak şişmesi:

Bu durumda eklem yerlerindeki dokular zedelenir ve etrafına dokular arası sıvı toplamaya başlar. Sonuçta ayak şişmesi meydana gelir. Yapacağınız en iyi şey soğuk uygulamaktır. Soğuk bir miktar buzun bir beze sarılarak ayaklar veya bilekler üzerinde gezdirilmesiyle uygulanabilir. Soğuk ayak damarlarında büzülmeye ve damardan sızan sıvıların azalmasına sebep olur.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:40
  1. ayak sağlığı
  2. ayak şişmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borussia Dortmund, Alcacer'in bonservisini aldı
    1. Borussia Dortmund, Alcacer'in..
    2. Ayvanın her şeyi şifa!
    3. 2 kişiyi yaraladıktan sonra polise..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    6. Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!
    7. O ülkeler Filistin'i sırtından..
    8. Tandır çorbası tarifi
    9. AK Parti Artvin belediye başkan adayı..
    10. Robert Prosinecki ameliyat edildi
    11. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik
    12. Sufîlerde sofra adabı
    13. Beşiktaş'tan Ardahanlı öğrencilere 3..
    14. Esenyurt'ta gerginlik
    15. İşitme engelliler için işaret diliyle..
    16. Sadece açlık ağız kokusu sebebi değil..
    17. Kireçlenmeye çörekotu yağı
    18. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    19. BBP'den açıklama: İhraç olmamak için..
    20. Renk veren çamaşırlar nasıl yıkanır?
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular