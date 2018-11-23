Ayaklardaki şişin sebebi

Uzun bir yürüyüş, yorucu tempoda iş, sıcak havalar, yüksek tansiyon, hamilelik, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıkları, ayak bileğinde artrit, ani burkulmalar ve bunlara benzer birçok faktör ayak şişmelerine sebep olabilmektedir.

Ara sıra oluşan ayak şişmesi durumlarını iyi takip etmek gerekir. Acaba ayak şişmesi yorgunluk, burkulma, hamilelik gibi olağan sebeplerle mi gerçekleşiyor. Yoksa olağan üstü bir durumu var mı?

Olağan bir durum yoksa ve buna rağmen ayak şişmesi oluyorsa durumu anlamaya çalışmanın yanında diğer belirtilere de dikkat etmek gerekiyor.

Yüksek tansiyon:

Yüksek tansiyon aslında damar kılcalları üzerinde ve dolayısıyla böbreklerde soruna neden olur. Bu sorunlar vücuttan fazlalık sıvıların idrar yoluyla atılamamasına ve en sonunda da ayaklara vuran şişmelere neden olur. Son zamanlarda meydana gelen ayak şişmelerine kalp çarpıntıları da eklenmişse hastanelerin kardiyoloji bölümüne görünmenizde fayda vardır.

Artrit yüzünden ayak şişmesi:

Artrit, eklem iltihaplanması demektir. Eklem iltihaplanması ayaklarda bileklerden başlayan şişliklere neden olur. Özellikle ayağın yere basmasıyla artan ani ve keskin ağrılarla kendini gösterir. Hastanelerin ortopedi bölümleri bu türlü vakalara bakmaktadır.

Damar tıkanıklığı:

Bacaklarda seyreden damarların tıkanması kanın ayaklarda birikmesine ve bunun sonucunda ayak şişmesi durumuna neden olmaktadır. Bu duruma dikkat etmeniz çok önemlidir. Bacak damarlarınızda şişmelerle birlikte seyreden ayak şişmesi damar hastalıklarına işaret etmektedir. Hastanelerin kalp damar hastalıkları bölümü bu tür vakalara bakmaktadır.

Hamilelikten ayak şişmesi:

Hamile insanların vücutları daha fazla sıvı üretir. Bu sıvının bebek için hayati önemi vardır. Aslında hamilelerde ayak şişmesi hamile insanlardaki uterusun, damarlara baskı yapmasından kaynaklanmaktadır. Uzanarak şişliğin yok olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen normal bir durumdur.

Burkulmadan ayak şişmesi:

Bu durumda eklem yerlerindeki dokular zedelenir ve etrafına dokular arası sıvı toplamaya başlar. Sonuçta ayak şişmesi meydana gelir. Yapacağınız en iyi şey soğuk uygulamaktır. Soğuk bir miktar buzun bir beze sarılarak ayaklar veya bilekler üzerinde gezdirilmesiyle uygulanabilir. Soğuk ayak damarlarında büzülmeye ve damardan sızan sıvıların azalmasına sebep olur.