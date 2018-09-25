Ayaklar neden su toplar?

AYAKTA SU TOPLAMASI NEDEN OLUŞUR?

TAHRİŞE BAĞLI NEDENLER:

Ayakta su toplanmasının başlıca nedeni, ayağın formuna uygun doğru ayakkabının giyilmemesidir. Ayaklar ve ayakkabı arasındaki sürtünme sonucu açığa çıkan ısı ile ayakta su toplanır. Bir diğer neden de, ayağın hava almadan sürekli ayakkabının içinde kalmasıdır. Bu da, ayağın terleyip nemlenerek derisinin yumuşamasına sebep olarak oluşur. Aynı şekilde, dışarıdan ayakkabının içine su alınmasıyla da oluşabilir. Bu durumlar, genel olarak sürtünme, sıcak, kir, nem gibi sebeplerle ayakta tahrişe bağlı olarak oluşan su toplamalardır.

Tahrişe bağlı nedenlerden oluşan su toplaması, genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Bu süreyi kısaltmak ve ayağı rahatlatmak için yapılabilecek basit tedavi yöntemleri vardır. Eğer oluşan içi su dolu şişlik birkaç milimetre ise patlatılmayabilir ve kendi kendine iyileşmesine izin verilebilir. Ancak eğer su toplanan yerin çapı 5 milimetreye ulaşmışsa, şişlik steril bir şekilde patlatılarak ayakta toplanan su nazikçe çıkarılmalıdır. Böylece hissedilen ağrı da azalacaktır. Bu işlem, ucu yakılarak sterilize edilmiş bir iğne yardımıyla gerçekleştirilebilir. Steril olması, mikrop kapmaması ve sonradan enfeksiyon oluşmaması için son derece önemlidir. Daha sonra sorunlu bölgeye lokal antisepsi uygulanır. Bunun da ardından, antiseptik nemlendirici ayak kremi ile bölge nemlendirilerek iyileşmesi beklenir. Bölgenin hava ile teması kesilmemelidir, böylece iyileşme süreci hızlanacaktır.

Eğer, kabarcık zaten kendiliğinden yırtılmış durumdaysa, yine az önce sözü edilen yöntemler uygulanabilir ancak bu kez bölgenin temizliğine daha fazla dikkat edilmelidir. Yırtılan kabarcığın çevresi sıkça ılık su ile temizlenerek antibiyotik kremle nemlendirilmelidir. Yırtılan kısımlar kesinlikle daha fazla soyulmamalı, derinin kendi kendine atması beklenmelidir.

Önemli Not: Şeker hastalığı, HIV, kanser veya kalp rahatsızlıkları nedeniyle enfeksiyon kapma riski olanlar, ayaklarındaki kabarcığı kesinlikle patlatmamalıdır.

TAHRİŞ HARİCİ NEDENLER:

Eğer su toplaması birkaç gün içerisinde geçmiyorsa ve kaşıntıya sebep olduysa nedeni bir çeşit mantar hastalığı, egzama veya bakteriyel rahatsızlıklar olabilir. Böylesi bir durumun tedavisi daha uzun sürelidir ve bu tip durumlarda muhakkak doktora başvurulmalıdır. Kabarcıklar, bir uzman olmadan patlatılmamalı, kulaktan dolma bilgilerle tedavi edilmeye çalışılmamalıdır.

Virüse bağlı su toplamalarda, tahriş nedeniyle oluşan su toplamalarındaki tedavi yöntemi yeterli olmaz; mutlaka virüs karşıtı ilaçlar da kullanılmalıdır. Böylece, sıvının enfeksiyona dönüşmesi önlenir.

Bakteriye bağlı su toplamalarında, hem ağızdan alınan antibiyotik ilaçlar hem de lokal olarak uygulanan antibiyotik ilaçlar kullanılmalıdır. Bu durumda, bölgede ıslak pansuman da kullanılır.

Eğer sorun genetik hastalıklardan veya bağışıklığa bağlı rahatsızlıklardan ileri geldiyse, bu durumda da ağızdan alınan sistemik ilaçlar kullanılır.

Mantar hastalıklarında da kabarcığın patlatılarak içindeki sıvının boşaltılması gerekir ancak bu doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çıkan sıvının şeffaf olması iyi bir şeydir. Eğer bulanık bir sıvı söz konusuysa, bu hastalık habercisi olabilir.

Enfeksiyon riski, ayaktaki bölgesel sorunu tüm vücuda taşıyabileceğinden, rahatsızlık hissinin olduğu kızarık ve şişmiş bölge hızlıca tedavi edilmelidir. Basit olmayan tüm su toplamalarında hekime başvurulması gerekir.