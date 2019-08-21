Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ayakkabısına monte ettiği kamerayla gizli görüntüler çektiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Esentepe Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelenilen kişi, müşteri kadın tarafından polise bildirildi.

Şikayet üzerine alışveriş merkezine gelen polis, ayakkabısında kamera düzeneği bulunduğu tespit edilen A.Ç’yi gözaltına aldı.

Apartman görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk sahibi A.Ç’nin cep telefonununda gizli kaydedilmiş görüntülerin olduğu da belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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