0553 313 94 23

Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ayakkabısına monte ettiği kamerayla gizli görüntüler çektiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Esentepe Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelenilen kişi, müşteri kadın tarafından polise bildirildi.

Şikayet üzerine alışveriş merkezine gelen polis, ayakkabısında kamera düzeneği bulunduğu tespit edilen A.Ç’yi gözaltına aldı.

Apartman görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk sahibi A.Ç’nin cep telefonununda gizli kaydedilmiş görüntülerin olduğu da belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21
  1. çekim
  2. çorlu
  3. kamera

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp zabıt katibi 23 gündür aranıyor
    1. Kayıp zabıt katibi 23 gündür aranıyor
    2. Türk Yıldızları Afyonkarahisar’da..
    3. Dede ve ninesini vahşice bıçaklayan..
    4. Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    5. Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu..
    6. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    7. Başkan Büyükkılıç Ankara’da
    8. Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"
    9. 19 yaşındaki otel çalışanı otel..
    10. F-35 projesinin perde arkası! 1.Dünya..
    11. Şahinbey Belediyesi Sosyal..
    12. Polise sahte kimlik gösteren cinayet..
    13. Prof. Dr. Çengel: “Temiz ve ekonomik..
    14. Gelecek inovatif üretimde
    15. Niğde’de 20 dekarlık tarım arazisi..
    16. Zabıta alımları 2019 zabıta alımları..
    17. Kanarya Adaları'ndaki yangın
    18. MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet..
    19. ‘e-ticaret’te vitrinler hosting..
    20. İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi..
    21. Şehir merkezine inen domuz sürüleri..
    22. Üniversite-sanayi iş birliğini..
    23. Belediye yönetimi ve muhtarlar..
    24. Muğla’da yanan ormanların yerine yeni..
    25. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    26. Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik..
    27. Yeni Mahallede altyapı hattı..
    28. Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında..
    29. Kdz. Ereğli’de silahlı kavga: 1 yaralı
    30. Esnafın isteği yerine getirildi
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!