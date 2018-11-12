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Ayakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, apartmana giren yaşı küçük hırsızlar, dairelerin önünde duran ayakkabıları çalıp, montlarının içine saklayarak, binadan ayrıldı. Hırsızlık anları, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:59
Ayakkabıları çalıp, montlarının içine sakladılar

Sakarya'daki hırsızlık olayı, dün, Serdivan'a bağlı Arabacıalanı Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yaşı küçük hırsızlar, girdikleri apartmandaki dairelerin önlerinde duran ayakkabıları inceleyerek, önce kendilerince seçim yaptı. Hırsızlar, daha sonra apartmanın en üst katından ayakkabıları toplamaya başladı. Çaldıkları ayakkabıları montlarının içinde saklayan hırsızlar, apartmandan çıktı. Bu anlar ise apartmanda bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerden, küçük yaştaki hırsızların, güvenlik kameralarını fark etmediği anlaşıldı. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:59
  1. Sakarya
  2. Serdivan ilçesi
  3. Hırsızlık
  4. ayakkabı hırsızlığı
  5. Ayakkabıları çalıp montlarının içine sakladılar

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