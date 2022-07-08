Ayakkabıda oluşan koku nasıl giderilir? Ayak kokusuna ne iyi gelir?

Kolay Bulunan Malzemelerle Ayakkabı Kokusuna Pratik Çözümler

Yaş ve cinsiyetiniz ne olursa olsun ayakkabı kokusu hayatınızın herhangi bir döneminde başınıza bela olabilir. Bunun için çoğu kişi evdeki malzemelerle pratik çözüm arayışına girer. Ayakkabı kokusunu ne giderir, kokuya ne iyi gelir soruları ayakkabıyla ilgili en fazla arananlar arasında yer alır. Her evde bulunabilecek ya da eve giderken kolayca temin edebileceğiniz çözümleri sizler için derledik.

Ayakkabı kokusu bulunduğunuz ortamlarda her an zor durumda kalmanıza neden olur. Giydiğiniz ürünün cinsinden ya da çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkan bu durumun önüne geçmekse mümkün. Mutfağınızda ya da bahçenizde bulunan birkaç malzemeyle doğal yollardan kokuları kolayca giderebilirsiniz.

Ayakkabınızın çeşitli nedenlerden dolayı kötü kokmasından şikayetçiyseniz farklı yöntemlere başvurmadan önce havalandırmayı deneyebilirsiniz. Sürekli aynı ürünü giymek iç duvarların daha kurumadan tekrar terle ıslanmasına neden olur. Bu nedenle tüm gün kullandığınız ayakkabınızı eve geldiğinizde havalandırarak kurumasına izin vermelisiniz. İmkanınız varsa tamamen kuruması için ertesi gün giymemelisiniz.

Hijyen kurallarına uyarak kokuları engelleyebilirsiniz

Özellikle yoğun ve sıcak günlerde terlemeyle beraber ayakkabılarınızda kötü kokular oluştuğunu görebilirsiniz. Farklı çözümlere ihtiyaç duymadan önce hijyen kurallarına uyarak bunları oluşmadan önleyebilirsiniz. Ayak temizliğine dikkat etmek, çorapları değiştirmek, mümkünse bir ayakkabıyı her gün kullanmak yerine 1-2 gün ara vermek kötü durumları oluşmadan engeller.

Ayakkabıda Oluşan Koku Nasıl Gider?

Sodyum Bikarbonat

Temizlik konusu geçtiği zaman, bizlerin en çok yararına gelen durumlardan birisi olmaktadır. Gerek ev temizliğinde gerek ise de bu şekilde kişisel temizlik konularında oldukça başarılı bir yöntem olarak karbonat kullanılmaktadır. Akşamdan ayakkabılarınızın içerisine birer tatlı kaşığı karbonat ekleyin, sabaha kadar da bekletin. Bu sayede kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

Pudra

Aynı karbonat gibi bir etki yaratacaktır. Nemi hapsedecek ve bu sayede de kokuda oldukça etkili olacaktır. Akşamdan ayakkabılarınızın içerisine birer tatlı kaşığı talk pudrası ya da bebek pudrası ekleyin ve sabaha kadar bekleyin. Daha sonrasında ise kokunun olmadığını göreceksiniz.

Bakterileri Yok Etmek

Ayakkabılarınızın içerisine lavanta filizi ve aynı zamanda da adaçayı yaprağı ekleyin. Daha sonrasında da ayakkabınızı balkona bırakın ve sabaha kadar bekletin. Yenilenmiş bir ayakkabıya sahip olacaksınız.

Portakal, Limon, Greyfurt

Eskiden sobaların üzerinde, bu gibi kabukları kurutup kokularının odalara yayılmasını beklerdik. Aslında bakarsanız bu yöntem bile; ne kadar güzel koktuklarına işaret olarak kaşımıza çıkıyor. Kabukları çöpe atmayın, ayakkabılarınızın içine akşamdan koyun ve yenilenmiş olarak sabah ayakkabılarınızı giyin.

Çay Ağacı Yağı

Doğal yağlar, en güzel yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece ayak kokusu olarak değil, diğer türlü durumlarda da bizlere oldukça fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda ise; aktardan veya eczaneden alacağınız çay ağacı yağını haftada bir veya iki kere, gecen ayakkabınızın içerisine damlatın. Bu sayede de kokuları elveda deyin.

Ayakkabılarda Hijyeni Korumak

Aslında ayak kokusu veya ayakkabıda kalan kokusunun sebebi; bizlerin dikkatsizliği olmaktadır. Haftanın her günü kapalı ayakkabı giymemeye özen göstermelisiniz. Bu sayede hem ayaklarınız hem de ayakkabılarınız dinlenecektir.

Kolay temin edilebilecek doğal antiseptik: Tuz

Tuz mutfakta, ağız ve diş sağlığında, temizlikte ve hatta çeşitli üretim alanlarında vazgeçilmez ürünlerden biridir. Doğal antiseptik özelliği sayesinde ayakkabı kokusu için ne yapılır sorusunun en kolay cevabı olur. Tuz ayakkabıların içine doğrudan serpilerek uygulanır. Sabaha kadar kokudan ve bakterilerden eser kalmaz.

En pratik koku giderici yöntemlerinden: Poşet çay

Türü ne olursa olsun poşet çaylar ayakkabı kokusu çözümleri arasında yer alan en basit yöntemlerden biridir. Tükettiğiniz poşet çayı süzüp havlu peçeteye sararak problemli pabuçların içine yerleştirebilirsiniz. Poşet çaylar sabaha kadar ayakkabı içinde kururken kokuyu ve bakterileri de uçurur.

Lavanta filizleri kötü kokuları ortadan kaldırır

İşten, okuldan ya da yoğun bir günden eve giderken yol kenarlarında görebileceğiniz lavantadan bir iki dal almayı ihmal etmeyin. Ayakkabılarınızı çıkardığınızda içlerine lavanta filizi koyarak sabaha kadar beklettiğinizde kokulardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Dilerseniz lavanta filizleri yerine lavanta gibi uçucu yağları suyla karıştırarak hemen kullanabileceğiniz ayakkabı kokusu spreyi yaratabilirsiniz. Her maddede olduğu gibi doğrudan uygulayarak bir gün havalanmasına izin vermeniz gerekir.

Ayakkabı kokusu evde, misafir olduğunuz yerlerde ve hatta dışarıda dolaşırken bile sizi zor durumda bırakabilir. Bunun için yukarıda sizler için sıralanan çözümleri uygulamayı deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu problem için ayakkabı kokusu giderici spreylere de başvurabilirsiniz. Fakat kolonya, parfüm gibi hoş kokuların ayakkabı kokusunu bastırmak yerine daha dayanılmaz bir hal almasına neden olabileceğini unutmayın!





