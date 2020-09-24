Ayakkabı sektörünün pandemideki ilk fiziksel fuarı 30 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yeni dönemin ilk fiziki fuarlarından 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), küresel salgına karşı tüm önlemler alınarak 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde CNR Expo'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenecek fuar, ayakkabı sektörüne yön veren 420 markayı uluslararası alıcılarla 63'üncü kez buluşturacak.

Ayakkabı ihracatında özel yer tutan ve ihracat potansiyeli yüksek olan 32 ülkeden alım heyetinin geleceği fuarda, Almanya, Hırvatistan, İtalya, Rusya, Irak, Kazakistan ve İsrail onlarca ülkeden ziyaretçi de yer alacak.

Yerli ve yabancı 25 bini aşkın profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, B2B görüşmeleriyle yüz milyonlarca dolarlık iş bağlantısı sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Abdulsabur Endican, tüm zorluklara rağmen Türk ayakkabı sanayisinde üretimin devam etmesi, ihracatın artması ve sektörün uluslararası alandaki etkinliğini artırması için faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Endican, 25-27 Ağustos'ta AYMOD'u online olarak düzenlediklerini ve katılımcılardan olumlu sinyaller aldıklarını kaydederek, fiziki fuarların yapılmasına henüz 1 Eylül'de izin verilmesine rağmen kendilerinin yoğun bir çalışmayla 30 Eylül'e AYMOD'u yetiştirdiklerini aktardı.

Hangi şartta olursa olsun Türk ayakkabı üreticisi için ellerinden gelen tüm tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yaptıklarını belirten Endican, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen 63. Uluslarası Ayakkabı Moda Fuarımızı düzenliyoruz. 32 ülkeden alım heyetinin geldiği fuara binlerce profesyonel ziyaretçi katılacak. Böyle bir dönemde bu fuarı gerçekleştirmek büyük başarı. Alım heyetleri ve profesyonel ziyaretçiler fuarda yer alan markalarla B2B görüşmeler gerçekleştirecek. Fuar sayesinde ihracatımıza önemli bir katkı sunulacak."





- AYMOD fuarı





Açıklamada yer alan bilgiye göre, yeni sezon ürünlerin sergileneceği AYMOD, fuar ziyaretçilerine en yeni modelleri yakından görme fırsatı sunacak. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar doğrultusunda ürün gruplarına aynı çatı altında ulaşılabilecek ve karşılaştırma yapılabilecek.

Türk ayakkabı sektörünün en büyük uluslararası gücü olan AYMOD, sektörün yeni trendlerine ev sahipliği yapacak ve gelecek yılın ayakkabı modasına yön verecek.



Fuarda, TASD tarafından uzman akademisyenlere hazırlatılan ve ilk insandan bu yana ayakkabının tarihini ve değişimini ele alan "Geçmişten Günümüze Ayakkabının Tarihi" isimli kitap çalışması da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.





- "10 metrekareye 1 ziyaretçi" sınırı





Küresel salgına karşı tüm önlemlerin alındığı fuarda, katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem hayata geçirildi.



Bu kapsamda, fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılacak.



Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulacak. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı "10 metrekareye 1 ziyaretçi" şeklinde sınırlandırılacak.

Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu olacak.

