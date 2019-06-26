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Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:34
Ayakkabı sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı kapılarını açtı.


Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın fuar endüstrisinden daha fazla pay alabilmesini sağlamak maksadıyla Network Fuarcılık’la ortaklaşa düzenlediği 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı’nın açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. Türkiye içi ve dışındanbirçok firmanın yer aldığı organizasyonun açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, BTSO Ayakkabı ve Deri Ürünleri Komitesi Başkanı Mümin Çelik ve Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker tarafından birlikte yapıldı. 26-29 Haziran tarihleri arasında açık kalacak 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı’nda, firmalar arası ikili görüşmeler de sektöre önemli katkı sağlayacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 3. BURSAF’ın‘ülke ekonomisinin durağan süreçten geçtiği bir dönemde’Bursa’nın önemli bir iddiası olduğunu ifade etti. Fuar gezildiğinde yapılan üretimlerin ve bu konuda Türkiye’nin farkının bariz şekilde hissedileceğini belirten Başkan Aktaş, “İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda organizasyonumuz katlanarak yoluna devam edecek. Bursa, her ne kadar tekstil, otomotiv, ahşap ve turizmle anılıyor olsa da bu sektör ile alâkalı da ciddi potansiyelimiz var. BURSAF organizasyonlarında buna şahit oldum” dedi.


Ayakkabı ve deri sektöründe Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin de önemli bir hinterlandının bulunduğunu ve fuarda sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Konya’dan, İzmir’den, Denizli’den katılanlarımız var. İnşallah, durağan geçen bu döneme katkı anlamında bu organizasyon bir araç olacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan ise üçüncü kez Bursa fuarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Federasyon olarak hükümetin gücünü arkalarında hissettiklerini ve bunu sektör profesyonellerine yansıtmaya çalıştıklarını söyleyen Aydan, markalaşma ve ihracata yönelik yeni bir hamlenin hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.


Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da benzer faaliyetlerin Bursa’nın ticaret merkezi olma konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.


Fuar açılışında BTSO Ayakkabı ve Deri Ürünleri Komitesi Başkanı Mümin Çelik ve Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker de birer selamlama konuşması yaptı. Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuara şehir dışından 34 firma ile yurt dışından 5 firmanın katıldığını vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra stantları ziyaret ederek, sektörün gidişatı hakkında yetkililerden bilgiler aldı, ürünleri inceledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:34
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