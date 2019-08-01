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Ayakkabı kutusundan bebek cesedi çıktı!

Gaziantep'te vatandaşlar, kaldırım üstündeki bir ayakkabı kutusunda bebek cesedi buldu. Polis, cesedi bırakanı yakalamak için çalışma başlattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
Ayakkabı kutusundan bebek cesedi çıktı!

Gaziantep'te kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu. 3 günlük olduğu tahmin edilen bebek cesedini, 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığı belirlenirken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu Caddesi'ndeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti. Bir vatandaş kutuyu açtı. İçinde erkek bebek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini ayakkabı kutusundan alıp ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
  1. Gaziantep
  2. Maaşkuyu Caddesi
  3. ayakkabı kutusu
  4. bebek cesedi
  5. Adli Tıp Kurumu

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