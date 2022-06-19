Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Ayakkabı kokusu insanların rahatsız olmasına neden olan hassas bir sorun olması sebebiyle, ayak sağlığını da büyük oranda tehdit eder. İşte pratik ve kolay engelleme yöntemleri.

Ayakkabı Kokusu Neden Oluşur?

Ayakkabıları belli bir süre giyilmesinin ardından hoş olmayan kokular ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla hoş olmayan kokunun ortaya çıkmasının nedenleri arasında terlenme sonucunda ortaya çıkan bakteriler ve mantarların oluşması nedeniyle oluşmaktadır. Kalitesiz ayakkabılarda daha sıklıkla görülecek olması sebebiyle önlem alınması gerekmektedir. Ayakkabıların kokmasının nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır.

Ayakların hava almasına izin vermeyen suni çoraplar.

Ayakların çok fazla terlemesi.

Ayak bakımının yanlış yapılması.

Kalitesiz ayakkabıların tercih edilmesi.

Nem sebebiyle sık sık ayakkabılarda koku oluşmaktadır. İnsanların ayaklarının terli olması ile birlikte giyindiği ayakkabıların küf tarzında bir koku gelmesine neden olacaktır. Bu nedenle de insanların kesinlikle ayaklarının kuru olması ve terlemesini önlemesi gerekmektedir.

Ayakkabıların özellikle de yağışlı havalarda giyindikten sonrasında kurutulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bakterilerin her zaman nemli ortamlarda daha fazla üremesine neden olacağından ayaklarda bakterilerin bulaşması ile birlikte mantar oluşmasını önlemek için ayakkabıların ve çorapların kuru olmasına dikkat etmelisiniz. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra mutlaka kuru havlu ile dikkatlice silinerek kurutulmalıdır. Her zaman ayakkabıların tercih ederken doğal malzemelerden üretilmiş ayakkabılar tercih edilmelidir. Deri, Süet gibi doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar koku olmasını önlemektedir.

Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Her zaman ayakların rahat nefes alabileceği çoraplar tercih edilmelidir. Kokunun nedeni olan ayakların terlemesi sonucunda gelişecektir. Bunun sebepleri arasında bir kişinin tercih ettiği çorapların aşırı kalın olmaması ve ayaklarını terletmemesi önemlidir.

Ayaklarını terlettiği zaman ise mutlaka temiz bir yün havlu ile birlikte silinerek kurutulmalıdır. Ayrıca önleyici tedbirler arasında şunlar bulunmaktadır.

-Pamuk çorapların giyilmesi

-Her kullanım sonrasında dışarıda kurutulmalıdır

-Yıkanabilir ayakkabıları her ay düzenli yıkayın

Kalitesiz malzemeden üretilen ayakkabıları tercih etmeyin.

Pamuk çorapların giyilmesi; Her kullanım sonrasında dışarıda kurutulmalıdır; Yıkanabilir ayakkabıları her ay düzenli yıkayın; Kalitesiz malzemeden üretilen ayakkabıları tercih etmeyin. Ayakkabıların astarı bulunmaktadır. Bu astarlar özel olarak üretilmekte ve teri emerek kötü kokunun oluşmasını engellemek amacıyla yapılmaktadır. Egzersiz yapılırken insanlar ter atacağından ayaklarının terlemesini engellemek ve kötü kokuyu engel olması için var olan astar şayet eskimesi durumunda ayakkabı tamiri yapılarak astar değiştirilmelidir. Spor ayakkabıların kullanım talimatına uyulmalı ve yıkanabilen bir ayakkabı olması durumunda kokuyu engellemek amacıyla yıkamanız gerekmektedir.

Derin Dondurucuda Ayakkabının Saklanması

Sıcak ortamlar ayakkabılarda nemlenme oluşmasına neden olacağından bakterilerin daha da çoğalmasına sebep olur. Bunu önleyebilmek için mutlaka ayakkabınızı -20 derecenin altında saklamanız önerilmektedir. Günlük olarak giyindiğiniz ayakkabınızı eve geldiğiniz zaman bir poşet içerisine koyup derin dondurucuya koymanız önerilmektedir. Bir gece boyunca poşet içerisinde bırakılması durumunda koku oluşmasını önler. Derin dondurucudan çıkardığınız ayakkabılarınız donmuş olacağından su tutacaktır. Bu nedenle de kurutulmasını sağlayabilmek amacıyla güneş ışığında kurutacağınız gibi aynı zamanda da saç kurutma makinesini de kullanarak kurutmanız mümkün olur. Bu yöntem ile birlikte bakterilerin ölmesini sağlayacağınız için hoş olmayan kokuların da önlenmesinde etkili bir yöntem olacaktır.

*Pudra

*Talk Pudrası

*Havlu

*Su

*Sabun

Sık sık ayakkabının kokması ile karşı karşıya kalanların yapması gereken öncelik ayaklarının terlemesini engellemek olacaktır. Hijyenine dikkat etmelisiniz. Çünkü hijyene dikkat etmemeniz durumunda terleyen ayaklarda bakteriler ve mantarlar oluşmasına sebep olacağından mutlaka bakımını daha fazla yapmalısınız. Ayağınızı sabunla birlikte bol su yardımıyla yıkadıktan sonra yün havlu ile birlikte kurulayın. Sonra parmak aralarınızda dahil olmak üzere ayaklarınızı pudralamanız önerilmektedir. Bu sayede ayakların terlemesi önlenecek olduğundan ayakkabılarda koku oluşmasını da önleyecektir.

Aynı şekilde ayakkabının içerisine de pudra dökmelisiniz.

Yeşil Çay

Yeşil çay poşeti.

Sık sık ayak kokusundan şikayetçi olanlar için yapmanız gerekenler başında yeşil çaydan faydalanmak yararlı olur. Nem emici özelliği olması nedeniyle daha önceden demlediğiniz yeşil çay poşetlerinin gece boyunca ya da ayakkabılarınızı kullanmadığınız zamanlarda koymanız gerekmektedir. Ayrıca yeşil çay yaprakları da aynı şekilde olmaktadır.

Kurutulmuş yeşil çay yapraklarının her zaman için nem alma özelliği olması sebebiyle kokuları hızla emer ve bütün bir gece boyunca çay poşeti kalması sonucunda da sabahları kokudan arınmış bir şekilde ayakkabılarınızı giyeceksiniz.