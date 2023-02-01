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Ekonomi Ayakkabı fiyatlarında indirim kararı! İşte ayrıntılar...
Ekonomi

Ayakkabı fiyatlarında indirim kararı! İşte ayrıntılar...

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Yabancı müşteriyi kaybetmemek ve enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için fiyatların yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 16:34:00 -
Ayakkabı fiyatlarında indirim kararı! İşte ayrıntılar...

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Yabancı müşteriyi kaybetmemek ve enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için fiyatların yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık." dedi.

TASD tarafından 68'incisi gerçekleştirilen ve alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı.

Fuarın açılış törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TASD Başkanı Berke İçten katıldı.

Programın açılışında konuşan İçten, ayakkabı sanayisinin 2022'de hem iç hem de dış pazarda başarılı bir performans gösterdiğini söyledi. 2022'yi 1,2 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, 2023'e de 1,5 milyar dolar hedefi ile başladıklarını bildiren İçten, şu ifadeleri kullandı:

"AYMOD Fuarı öncesi bu konuda AYSAD ve firmalarımızla yaptığımız değerlendirme sonucu bir mutabakata vardık. Hem hem uzun çabalarla kazandığımız yabancı müşteriyi bu zor dönemde kaybetmemek hem de enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için AYSAD ve TASD olarak ayakkabı fiyatlarının yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye karar aldık."

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