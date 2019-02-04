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Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalarına başladı

Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesinin CHP'li belediye başkan adayı Erkan Özgür, ayakkabı boyacılığı yapan babası Ali Özgür'ün elini öperek seçim çalışmalarına başladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48
Ayakkabı boyacısı babasının elini öperek seçim çalışmalarına başladı

Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşilyurt Belediye Başkan adayı gösterdiği jeoloji mühendisi Erkan Özgür, boyacı sandığı başındaki babasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı.

Babasının eline öperek helallik isteyen Başkan adayı Özgür'e partililer de eşlik etti. Ziyarette konuşan Erkan Özgür, "Benim gibi bir esnafın çocuğunun belediye başkanı olmasında babamın emeğinin katkısı elbette yadsınamaz. Bugün bana emek veren, beni Cumhuriyet sevgisiyle büyüten babamın elini öpmek ve hayır duasını almak için buradayız" dedi.

Özgür, babasını ziyaretinin ardından esnafı dolaştı ve daha sonra parti ilçe binasında partililer ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:48
  1. Malatya
  2. Yeşilyurt ilçesi
  3. Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Erkan Özgür
  4. Babasının elini öperek çalışmalara başladı
  5. CHP
  6. seçim çalışmaları

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