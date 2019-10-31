Hem yazın hem de kışın benim ayaklarım buz gibi hiç ısınmıyor bunun için hangi doktora gitmeliyim? Yaz kış ayaklarım üşüyor kışın üşümekten ayaklarım derliyor hafiften uyuşmada oluyor hangi bölüme gitmeliyim? gibi soruları hiç kuşkusuz çok sayıda vatandaş tarafından sorulmakta. Soğuk havalarda el ve ayakları üşüyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ayak üşümesinin en büyük eksikliği kansızlık. Demir eksikliği ve ona bağlı kansızlıklar. Bazı sinir hastalıklarında da el ve ayaklarda üşüme görülmekte. Başka rahatsızlıklar da el ve ayakların üşümesine neden olabilir. Onun için ayak üşümesini kulak ardı etmeyin.

Vücudun B12 eksikliği yaşamasıyla birlikte vücut yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretimini bıraktıysa pernisiyöz anemi ismi verilmekte olan kansızlık ortaya çıkar. Bununla birlikte kişide halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi, cilt renginde solma ve baş ağrısı gibi şikayetler görülürken el ve ayak üşümesi de meydana gelmektedir.

Aşırı sigara içenlerde damarlar etkilenmişse el va ayaklarda üşüme söz konusu olur. Eğer üşüme herhangi bir sağlık problemine bağlı değilse işte burada çözüm doğal bitkisel kür. Öyle baharatlar var ki kan dolaşımını hızlandırıyor el ve ayakları ısıtıyor. El ve ayak üşümesine iyi gelen hardal tohumu. Hardal tohumunun kaynatıp suyu içilebilir ya da toz haline getirilip balla yenilebilir. El ve ayakları haddinden fazla üşüyenler zencefil ve karabiberi her gün tüketmeli. Akşamlara bir tatlı kaşığı Zencefili bala karıştırılıp yemekte fayda vardır. Peki ayak üşümesi için hangi doktora gidilir?

Ayak üşümesi için hangi bölüme gidilir?

Ayak üşümesi için öncelikle Dahiliye / iç Hastalıkları doktoruna başvurun. Yapacağı tetkikler doğrultusunda çıkan sonuçlara göre doktorunuz sizi farklı bir bölüme yönlendirebilir.