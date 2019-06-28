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Ayak sağlığınız için bu ayakkabıları giymeyin!

Ayak sağlığı çoğu zaman özellikle kadınlar tarafından daha güzel görünmek adına ihmal edilen bir konu. Sadece görselliğine bakılıp alınan bazı ayakkabılar ayak sağlığı için ciddi sorun teşkil ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak diz ve kalça probleminde ayakkabıların etkili olduğuna vurgu yaptı. Peki hangi ayakkabılar giyilmemeli? İşte yanıtı...

28 Haziran 2019 Cuma 20:08
Ayak sağlığınız için bu ayakkabıları giymeyin!

Ayak sağlığı çoğu zaman özellikle kadınlar tarafından daha güzel görünmek adına ihmal edilen bir konu. Sadece görselliğine bakılıp alınan bazı ayakkabılar ayak sağlığı için ciddi sorun teşkil ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak diz ve kalça probleminde ayakkabıların etkili olduğuna vurgu yaptı. Peki hangi ayakkabılar giyilmemeli? İşte yanıtı...

Hangi ayakkabılar giyilmemeli?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, kadınlar tarafından sıkça kullanılan babet ayakkabıların beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Pratik ve rahat olduğu sanılarak kadınların sık kullandığı babet ayakkabıların masum olmadığını belirten Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Ayak sağlığı için gereken desteği sağlamazlar. Doğal yürüyüş desteği yoktur. Yere basış şekliniz bozuktur. Sanki çorap ya da karton üzerinde yürürsünüz” dedi.

Babet ayakkabılar neye yol açıyor?

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, babetlerin neden olduğu sorunlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Öncelikle zeminden ayağa gelebilecek darbelere karşı yetersizdir. Yabancı cisim batması kesilme gibi riskleri yeterince önleyemezler. Topuk desteği zayıf olduğu için ağrılara hatta topuk dikeni olarak bilinen şikâyetlere yol açarlar.

Ayak kemerine destek vermediği için kronik ayak ağrısı gelişir. Düztabanlık riskinin artmasına neden olur. Ayrıca tabanda bozulmaya bağlı içe basmalar oluşur. Ayak tabanı derisi kalınlaşması sorunu ortaya çıkar. Ayak destek zayıflığına bağlı ayak parmaklarında sürekli kasılma sonucunda parmak deformiteleri gözlenir. Ayak bilek bağlarındaki yüklenmede artış sonucu ayak bilek ağrıları artar.”

Diz ve kalça ağrılarının sebepleri nelerdir?

Şarlak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzun dönem kullanımına bağlı orta ve ileri yaşlarda ‘kireçleme' denilen artroz oluşur. Diz ve kalça hissedilen ağrıların temelinde babet kullanımı vardır. Bel ağrısı ve bel fıtık şikâyetlerinde artışlar görülmektedir. Mutlaka kullanmak isteyen kadınlara önerimiz taban desteği uygulamalarıdır.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:08
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