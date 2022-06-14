Ayak sağlığı için ayakkabı seçimi nasıl yapılmalı? Ayak tabanlığı nasıl kullanılır?

Ayakkabınızı doğru seçin, ayak sağlığınızdan olmayın

Ayak sağlığı için günlük hayatta tercih edilen ayakkabılar dikkatli seçilmeli. Hava aldıran, sentetik ve terleten malzemeler içermeyen, ayak yapısı ile uyumlu ve yumuşak ayakkabıların ayak sağlığı açısından önemli olduğunu ve yanlış ayakkabı seçiminin birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Sadece modeli ve duruşu beğenilerek satın alınan ayakkabılar ayak dokusuna zarar verebiliyor. Özellikle bu zararların önlemi alınmaz ve gerekli müdahaleler yapılmazsa bazı deri hastalıkları görülebiliyor. Ayakkabı seçimi ayak sağlığı için çok önemli. Bu nedenle doğru ayakkabı seçilmesine dikkat edilmeli” açıklamasında bulundu.



Günlük hayatta, yeni alınan ve kalıbı sert ayakkabılar ciddi ayak sağlığı problemlerine neden olabiliyor. Tüm bedenin ağırlığını taşıyan ayaklar için ayak dostu ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Hava akımı bulunan, plastik materyal içermeyen, dar ve sert olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Özellikle ayağa baskı yapan ve ayak yapısına uymayan ayakkabılardan uzak durulmalı. Ayak yapısına zarar verecek etmenlere ayrıca dikkat edilmeli, hijyenik olmayan şartlar, çalışılan ortam ve tercih edilen ayakkabılar ayak sağlığına uygun olmalı. Ayrıca, aynı ayakkabı üst üste giyilmemeli, giyilecekse de bu ayakkabılar havalandırılmalı, aşırı nem ve terleme varsa kurutulmalı” önerilerinde bulundu.



Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaraların iyileşmesi için rahat ayakkabılar tercih edilmeli

Ayakkabı vurmasıyla oluşan yaralara gerekli müdahalenin yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Oluşabilecek ciddi sorunları önlemek için ilk olarak ayakkabının vurduğu yerde oluşan yara ılık su ile yıkanmalı. Yaranın olduğu bölge kurulandıktan sonra cilt losyonları ile bölgeye pansuman yapılmalı. Eğer kişi dışarıdaysa ve tekrar ayakkabı giymesi gerekiyorsa kapalı pansuman yöntemini uygulaması gerekiyor. Yaranın daha da zarar görmemesi ve ciddi bir boyut kazanmaması için rahat ve yumuşak ayakkabılar tercih edilmeli” dedi.

Ayak tabanlığı nedir? Nasıl kullanılır?

Silikon tabanlık; artan ayak ve topuk sağlığı sorunlarında kullanılan, kişiye yumuşak bir zemin sunan, ayakkabıların tabanına yerleştirilen, yardımcı bir üründür.

Tabanlık ne için kullanılır?

Tabanlık, ayaktaki herhangi bir sorunu azaltmak için kişiye özel yapılmış bir ayakkabı aparatıdır.

Ayak tabanlığı ayakkabınızın içine konularak ayakkabınızın tabanına oturur. Böylece ayağınız ile ayakkabı tabanı arasında yumuşak bir doku oluşmuş olur. Bu doku şok emicilik görevi üstlenirken ayak tabanında da rahatlık hissi sağlar.

Tabanlık iki temel ihtiyacı karşılar:



- Ayakkabıda konforu arttırır. Performansı arttırır. - Hedeflenen rahatsızlığı çözmeye yönelik hizmet eder. Günlük yaşamınızda ve sporunuzda, ayakkabılarınızın yastıklamasının ve güçlendirilmesinin yeterli ve ayak tipinize uygun olduğundan emin olun.