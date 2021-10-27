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Sağlık Ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu
Sağlık

Ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu

Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da ayak parmaklarının kesilmesi gerektiği söylenen ve yürümekte güçlük çeken romatoid artrit hastası Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:35:00 -
Ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu

Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da ayak parmaklarının kesilmesi gerektiği söylenen ve yürümekte güçlük çeken romatoid artrit hastası Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Medipol Mega açıklamasına göre, Bosna Hersek’te yaşayan 60 yaşındaki Fikreta Krupiç, yaklaşık 5 yıldır romatoid artrit hastalığından muztaripti. Krupiç, hastalığı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekiyor, yürümekte zorlanıyordu. Daha önce kendi ülkesinde ve Hırvatistan’da tek tedavinin ayak parmaklarının kesilmesi olduğu söylenen Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Çatal tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, hem ayak parmaklarının kesilmesinden kurtuldu hem de sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çatal, romatoid artritin bütün eklemleri tutan iltihaplı bir hastalık olduğunu ve eklemlerde yıkıma sebep olan romatoid artritin, uzun süre tedavi edilmemiş hastalarda el ve ayaklarda ciddi deformitelere neden olduğunu dile getirdi.

Hastanın geldiğinde ayak deformitelerinden çok muzdarip olduğunu aktaran Çatal, "Tedaviye geç kalındığı için ayak parmakları neredeyse birbirinin üzerine atlamıştı. Bu hastanın günlük hayatta ayakkabı giymesini, yürümesini zorlaştıran bir durum. Kendi ülkesinde ve Hırvatistan’da tedavi yolları aramış ancak istediği yanıtı alamamış. Bizde romatoid artrit ayakta yaptığımız standart düzeltici cerrahiyle Fikreta hanımın ayaklarını düzgün bir forma kavuşturduk. Öte yandan romatizması için de Romatoloğumuz tedavi başlattı. Fikreta hanımı genel olarak tedavi ederek şifa bulmasına yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıldır hastalığıyla mücadele eden Fikreta Krupiç ise sürece ilişkin şunları aktardı:

"Romatizma kaynaklı eklemlerimde deformasyon vardı. Özellikle ellerimde ve kollarımda problemlere yol açan bu hastalık yaşam kalitemi düşürüyordu. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum, çok fazla ağrım vardı. İlk önce Hırvatistan’daki bir hastaneyle görüştüm. Orada her iki ayak parmaklarımın kesilmesi gerektiği, tek çözümün bu olduğu söylenince vazgeçtim. Daha sonra Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelmeye karar verdim. Bilgehan hocamızla tanıştıktan sonra ayak parmaklarımın kesilmesine gerek kalmadığını, ameliyatla ayaklarımın düzelebileceğini söyledikten sonra büyük bir rahatlamayla birlikte tedavi sürecim başladı. Yaklaşık 44 gündür Türkiye’deyim ve her şey çok güzel geçti. Tekrardan ayaklarımın üzerinde durmaktan, yürümekten çok mutluyum."

 

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