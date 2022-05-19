Ayak maskesi: Ayak bakımı nasıl yapılır? Bu yöntemle ayaklarınız bebek gibi olacak!

Ayakları nemlendirerek bakım yapacak, topuklardaki sertleşmeleri giderecek ve deri yenilenmesine yardımcı olacak ayak maskeleri ile bakımlı ve estetik ayaklara çok kısa sürede sahip olabilirsiniz.

Ayaklarınız da çok fazla bakıma ihtiyaç duyar. Ayak sağlığınızı korumak ve bakımlı görünmelerini sağlamak için ayaklarınıza gereken özeni göstermeniz gerekir. Peki ayak bakımı nasıl yapılır?

Evde kolayca ayak bakımı yapmanıza yardımcı olacak yöntemler

Ayak maskesi evde

Suyun içine 2-3 yemek kaşığı deniz tuzu ekleyin ve ardından 2 bardak karbonat ekleyin. Ayaklarınızı bu suda 30 dakika kadar tutun. Ardından kurulayın ve nemlendirici bir krem sürün. Vücudunuzdaki enerjinin yenilendiğini ve ayak ağrılarınızın gittiğini göreceksiniz.

AYAKLARINIZI ILIK SU İÇİNDE DİNLENDİRİN

Sağlıklı ve kusursuz ayaklara sahip olmak için öncelikle ayaklarınızı bakıma hazırlamanız gerekir. Ayaklarınızı yumuşak bir kıvama getirerek ölü katmanları daha kolay temizleyebilirsiniz. Bunun için de ayaklarınızı öncelikle ılık su içerisinde bekletmeniz gerekir.

Ayaklarınızı suda bekletirken içerisinde doğal yağlar katabilirsiniz. Böylelikle ayaklarınızdaki şişkinliği de giderebilirsiniz. 10 dakika boyunca ayaklarınızı ılık suda bekletmek cildinize iyi gelebilir.

TIRNAKLARINI KESİN VE DÜZELTİN

Ayaklarınızın bakımlı görünmesini istiyorsanız pedikür işlemini asla atlamamanız gerekir. Ilık suda yumuşattığınız ayaklarınızı havlu yardımıyla kuruladıktan sonra tırnaklarınızı istediğiniz boyutta kesere işe başlayın.

Tırnaklarınızı kestikten sonra ayaklarınız için kullandığınız tırnak törpüsü ile güzelce tırnaklarına şekil verebilirsiniz. Bu işlemden sonra tırnak etlerinizi nazikçe temizlemelisiniz. Ancak hijyen için pedikür malzemelerinin temizliğine çok dikkat etmelisiniz.

AYAKLARINIZA PEELİNG UYGULAYIN

Ayaklarınızdaki ölü derilerden kurtulmak ve ayağınızı pürüzsüz hale getirmek için düzenli olarak ayaklarınıza peeling yapmanız gerekir.

Bu aşamada bir ponza taşı ya da topuk törpüsü kullanabilirsin. Düzgün bir şekilde ovaladıktan sonra ciltteki ölü derilerden tamamen kurtulduğunuza emin olun.

AYAKLARINIZA NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Ayaklarınızda gün içerisinde nemini kaybeder. Nemini kaybetmiş ayaklarda çatlaklar oluşabilir. Bu görüntüye engellemek için ayaklarınızı ihmal etmeyi nemlendirmemelisiniz.

Ayaklarınızı yıkadıktan ya da bakım uyguladıktan sonra son adım olarak mutlaka nemlendirici kullanın. Ancak nemlendirici sürerken parmak aralarına kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü nemli kalan bu bölgelerde mantar oluşumuna neden olabilir.

Ayak maskesi soyulan nasıl kullanılır?

Çorapla beraber bulunan bağlama ipi ile çorabı bilek kısmından esansların sızmaması için sabitleyerek bağlayın. 1,5 saat bekleyin. Daha sonra çorabı çıkarın ve ılık suda ayaklarınızı durulayın. UYARILAR Uygulamadan 3-4 gün sonra ayaktaki ölü deriler soyulmaya başlar ve 1-2 hafta arası tamamen soyulur.

Ayakları rahatlatmak için ne yapmalı?

Sakinleştirici bir etki için suya tuz ekleyebilirsiniz. Ayaklarınız şiş ise, ılık su yerine soğuk su tercih edin ve 30 dakika bekledikten sonra yatağa ya da koltuğa uzanarak ayaklarınızı yüksek bir yere yaslayın ve yukarıda tutun ki kan akışı dengelensin.