Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl geçer?

Pek çok kişi ayak kokusu sorunuyla karşı karşıya. Ayak bakımına ve hijyene dikkat edilmesine rağmen bazı kişilerde koku ciddi sorunlara yol açabiliyor. Şayet kurtulmakta zorlandığınız bir ayak kokusu sorununuz varsa; bu kür hayatınızı kolaylaştıracak.

Ayak kokusu niye oluyor?

Terle birlikte ortaya çıkan bakteriler, kötü ayak kokusunun ana nedenini oluşturur. Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Kullanılan bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha fazla ter üretmesine yol açarak ayak kokusunu tetikler. Aynı zamanda genetik etkenler de ayak kokusunda etkili olur.

Ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusunu önlemek için pamuklu teri emen çoraplar tercih etmeniz son derece önemli. Ayrıca her gün ayaklarınızı sabunla yıkamalısınız. Bir diğer etken ise ayakkabılar. Her gün aynı ayakkabıyı giymek yerine birkaç gün aralıklarla aynı ayakkabıları tercih etmeniz doğru olacaktır. Ayak temizliğine dikkat etmenize rağmen koku sorunundan kurtulamıyorsanız; size harika bir öneriyle geldik.

Ayak kokusuna iyi gelen bakım banyosu

Malzemeler:

1 adet limon ya da portakal

4 damla nane yağı

4 damla çay ağacı yağı

3 yemek kaşığı karbonat

Sıcak su

Limon ya da portakalı ince ince dilimleyin. Ayak yıkama tasınızın içine tüm malzemeleri doldurun. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde 20 dakika kadar dinlendirin. Ayaklarınızı kuruladıktan sonra bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Bu şahane bakım kürünü her akşam uygulayabilirsiniz.