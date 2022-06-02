Ayak detoksu ile vücudunuzdaki toksinlerden kurtulun! Epsom tuzu ayak banyosu nasıl yapılır?

Ayaklarınızda koku sorunu yaşıyorsanız, epsom tuzu eklenmiş suda ayaklarınızı bekletmeniz, koku oluşmasının önüne geçmede size yardımcı olur.

Epsom Tuzu Nedir, Faydaları Nelerdir?

Düzenli kullanıldığında ayaktaki ölü derilerin temizlenmesine ve kötü kokuların tamamen giderilmesine yardımcı olur. Banyo suyuna eklendiğinde vücutta detoks etkisi göstererek toksinlerin uzaklaşmasına destek olur. Epsom tuzu, yumuşak, parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Ayaklar için epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu, sadece fiziksel bir rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda huzur ve rahatlama sağlar.

Ayaklarınızı koyabileceğiniz bir kabın içini ılık su ile doldurun ve yarım bardak epsom tuzu ekleyin. Epsom tuzunun çözünmesi için birkaç dakika karıştırarak bekleyin. Sonra ayaklarınızı suyun içine koyun ve 30-45 dakika bekletin.

Esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.

Epsom suyunun faydalarını artırmak için suyun içine ayrıca birkaç damla esansiyel yağlardan da ekleyebilirsiniz.

Lavanta esansiyel yağı: Daha fazla gevşeme etkisi, konsantrasyon ve daha iyi uyku için ekleyebilirsiniz.

Nane esansiyel yağı: Sindirimi artırmak ve baş ağrısını hafifletmek için ekleyebilirsiniz.

Okaliptüs esansiyel yağı: Epsom tuzunun antimikrobiyal etkilerini artırmak ve soğuk algınlığını hafifletmek için ekleyebilirsiniz.

Çay ağacı esansiyel yağı: İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Limon otu esansiyel yağı: Antifungal, antibakteriyel ve anti-inflamatuar yetenekleri artırmak için ekleyebilirsiniz.

Ayak detoks pedi için tarif;

Ayak detoks pedi için malzemeler

- 1 çift çorap

- 1 adet soğan

- Yapışkanlı bez

- 3 diş sarımsak



Ayak detoks pedi hazırlanışı

Bir adet soğanı ve 3 diş sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayın. Bir tencerede 2 bardak suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Su ılındıktan sonra soğan ve sarımsağı ekleyip tekrar kaynatın. Su ayağınızı yakmayacak ısıya ulaştığında yapışkanlı beze karışımı sürün. Yapışkanlı kısmını ıslatmamaya özen gösterin. Yapışkanlı bezi yatmadan önce ayağınızın orta taban kısmına yapıştırın.

Ayak detoks bantları işe yarıyor mu?

Detoks bantları ne işe yarar derseniz, vücuttaki toksinleri ayak yoluyla vücuttan atmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede, gün boyu hissedilen yorgunluk, enerjik hissedememe, sinir-stres gibi durumlardan sizi olabildiğince uzaklaştırıyor.

Ayak detoksu bandı evde nasıl yapılır?

Evde ayak detoksu bandı için 2 adet kuru soğan, 5 diş sarımsak,1,5 su bardağı su, çorap ve gazlı beze ihtiyacınız var. Soğan ve sarımsakları soyun ve ince ince doğrayın. Tencerede kaynayan suyun içine soğan ve sarımsakları ekleyin ve kaynamasını sağlayın. Yaklaşık 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın.

Ayak detoks cihazı nasıl çalışır?

İyon detoks cihazları basit bir elektriksel prensipten yola çıkarak çalışırlar. Pozitif ve negatif yüklü maddelerin birbirini çektiği gerçeğinden… Pozitif iyon yükü zararlı maddeleri çekmek için negatif iyon yükü ise detoks cihazları için kullanılır. Detoks cihazları ayak bölgesinde faaliyet gösterirler.