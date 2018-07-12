Ayak burkulmasından sonraki 48 saat içinde bunlara dikkat edin!

Korunma: Ayak bileği tekrar incinmekten korunmalıdır. Ayak bileğini korumak için esnek destek, ayak bileği bantı ya da sabitleyici destek kullanılabilir.

Dinlenme: Ayak bileği 2 – 3 gün dinlendirildikten sonra kasların güç kaybetmemesi için tekrar eski şekilde hareket ettirilmeye başlanmalıdır.

Buz Tedavisi: Yaralanan bölgeye, şişi indirmek ve morluğu gidermek için buz torbası veya havluya sarılmış buz uygulanır. Buzun cilde zarar vermemesi için doğrudan deriye temas ettirilmemesi gerekir. Buz tedavisi genelde şişmeye iyi gelir.

Sararak Aynı Pozisyonda Kalmasını Sağlama: Ayak bileğini sargı beziyle sararak sıkıştırın. Bu, burkulan bileğe iyi bir destek olacaktır ve şişmesini engeller. Bandaj ayağı çok sıkmayacak şekilde bağlanmalı ve gece yatmadan önce çıkarılmalıdır.

Kaldırma: Burkulan ayak şişmeyi kontrol altında tutabilmek için kalp hizasından yüksekte tutulmalıdır. Ayak destekli bir biçimde şişlik ininceye kadar mümkün olduğunca yüksekte tutulmalıdır.