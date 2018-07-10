Ayak burkulmasında yapılmaması gerekenler

Sıcaklık: Sıcak torba, sıcak su şişesi veya ısıtıcı kremler burkulan ayaklarda kullanılmamalıdır. Ayrıca saunalardan ve sıcak banyolardan uzak durulmalıdır. Sıcaklık, kanın burkulan bölgeye akmasına sebep olur ki bu da buzun kullanmanın yaptığı etkinin tam tersidir.

Yorucu ve ağır egzersizler: Bu tarz aktiviteler daha fazla zarara sebep olabilir.

Masaj: Masaj, kanamayı ve şişmeyi artırabilir.

AYAK BİLEĞİ BURKULMASININ TEDAVİSİ

Ayak bileği burkulmasında hemen tedaviye başlanması çok önemlidir. Bu, ayak bileğinin iyileşmesinin hızlanmasına yardımcı olabilir.

Eğer ciddi ayak burkulması yaşadıysanız, doktorunuz ayak bileğinizi kısa süreliğine sabitlemenizi tavsiye edebilir (10 güne kadar). Ayrıca doktorunuz diz altı alçı veya sabitleyici takmanızı tavsiye edebilir. Verilere göre alçı veya sabitleyici kullanımı, sargı bezine göre ağrının ve şişliğin azalmasına daha çok yardımcı olur.

Ayakta oluşan burkulma daha ciddiyse fizik tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Fizik tedavinin amacı, ayak bileğini hareket etmesini sağlamak, tutukluğu gidermek ve ayak bileği etrafındaki kasları ve eklemleri güçlendirmektir. Bunların neticesinde ayağın tekrar burkulması olasılığı daha düşüktür. Fizik tedavi uzmanı, koordinasyon ve denge egzersizleri ile güç ve hareketliliğin geri kazanımına yönelik egzersizler tavsiye edebilir. Fizik tedavi bir miktar fayda sağlamakla birlikte ayak burkulmasını tamamen tedavi ettiğine dair yeterince kanıt bulunmamaktadır.

Eğer ayak burkulması ileri seviyede ise tedavi için ameliyat gerekebilir. Fakat ameliyatın, fizik tedavi ya da egzersizden daha faydalı olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

Eğer bileğiniz hala ağrıyorsa ve tedaviye cevap vermiyorsa doktorunuz sizi bir ortopedik cerraha (kemik ameliyatlarında uzmanlaşmış doktor) yönlendirebilir.