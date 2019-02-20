Ayağını sıkıştıran karganın zor anları

Van’ın Erciş ilçesinde bir özel radyonun vereci antenine ayağını sıkıştıran kargayı, arkadaşları bir an bile yalnız bırakmayarak adeta insanlara ders verdi.

Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki radyo vericisinin demir direği ile kablo arasına sabahın erken saatlerinde ayağını sıkıştıran karganın yardım çığlıklarına diğer kargalar da hep birlikte üzerinde uçarak destek verdiler. Direk ile kablo arasındaki ayağını çırpınarak çıkartmaya çalışan karga, daha sonra kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtularak özgürlüğüne kavuştu. Radyo vericisinde asılı kalan karga ve havada uçuşan arkadaşlarının görüntüsü ise yoldan geçerken tesadüfen olayı gören bir amatör fotoğrafçı tarafından saniye saniye görüntülendi.