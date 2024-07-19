Ayağına ip takılmış ebabil kuşu Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülmeye başlayan ebabil kuşu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçede 3 ayrı noktada ebabil kuşu bulunarak yetkililere teslim edildi.

Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesinde bulunan ebabil kuşunu, Doğa ve Milli Parklar şubesine verilmek üzere teslim aldığını belirten gazeteci Tuna İşleyen, "Beyköy Mahallesinde ayağına ip takılmış şekilde bulunmuş. Ayağında ip takıldığı söylendi. Son 1 haftadır 3 ebabil kuşunun düştüğünü öğrendik. Savunmasız ve yaralı olabileceği için Milli Parklar Şubesine teslim ettim. Ender görülen bu ebabil kuşunun yavru olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de emekli bir ağabeyimiz ve esnaf arkadaşlarımız bu kuştan bulmuştur" dedi.

Ebabil kuşu daha sonra Doğa ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.