  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilk gerçekleşiyor artık: Federasyonu sarsan gelişme: Artık böyle yapılacak dedi ve… Hacıosmanoğlu göreve hızlı başladı

O yıldızın apar topar peşine düştüler ama: Ali Koç'un sabrı taştı! İzin almadan neler olacak böyle…

Türkiye icat etti! ABD ve BAE apar topar peşine düştü: Bize satın

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

ONS rekordan sonra geriledi!

Türkiye ABD ve Fransa’yı Afrika’dan kovdu! Tam kadro çıkarma… Neden?

Orayı gözüne kestirdi: Yeni sezona hazırlanıyor! Israrla istiyorlar ama... Müjde az önce verildi...

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Türkiye'ye tarihi müjde az önce verildi: O ilimizde altın bulundu
Yerel Ayağına ip takılmış ebabil kuşu Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi
Yerel

Ayağına ip takılmış ebabil kuşu Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:00:00 -
Ayağına ip takılmış ebabil kuşu Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ayağına ip takılmış şekilde bulunup kurtarılan ebabil kuşu Doğa ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülmeye başlayan ebabil kuşu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulundu. Son bir hafta içerisinde ilçede 3 ayrı noktada ebabil kuşu bulunarak yetkililere teslim edildi.

Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesinde bulunan ebabil kuşunu, Doğa ve Milli Parklar şubesine verilmek üzere teslim aldığını belirten gazeteci Tuna İşleyen, "Beyköy Mahallesinde ayağına ip takılmış şekilde bulunmuş. Ayağında ip takıldığı söylendi. Son 1 haftadır 3 ebabil kuşunun düştüğünü öğrendik. Savunmasız ve yaralı olabileceği için Milli Parklar Şubesine teslim ettim. Ender görülen bu ebabil kuşunun yavru olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de emekli bir ağabeyimiz ve esnaf arkadaşlarımız bu kuştan bulmuştur" dedi.

Ebabil kuşu daha sonra Doğa ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu
Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu

Medya

Abdulkadir Selvi'den, gündemi sarsan o gelişmeyle ilgili çok konuşulacak iddia: "Kuşkularım büyüyor" diyerek şoke eden o ihtimali duyurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'yi alçak kuşatma planı! Ordular, Ağrı Dağı'nın yamacına kadar gelip beklemeye başladı
Türkiye'yi alçak kuşatma planı! Ordular, Ağrı Dağı'nın yamacına kadar gelip beklemeye başladı

Gündem

Türkiye'yi alçak kuşatma planı! Ordular, Ağrı Dağı'nın yamacına kadar gelip beklemeye başladı

Girişimcilikte bir başarı öyküsü Burası bildiğiniz Kurtlar Vadisi değil
Girişimcilikte bir başarı öyküsü Burası bildiğiniz Kurtlar Vadisi değil

Tarım

Girişimcilikte bir başarı öyküsü Burası bildiğiniz Kurtlar Vadisi değil

İslâm düşmanlığı CHP’nin genlerinde! ÇEDES üzerinden kin kusuyor
İslâm düşmanlığı CHP’nin genlerinde! ÇEDES üzerinden kin kusuyor

Gündem

İslâm düşmanlığı CHP’nin genlerinde! ÇEDES üzerinden kin kusuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23